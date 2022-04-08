Армения пытается ублажить Россию и Запад: чем все это кончится?

Автор: Акпер Гасанов

Это просто классический пример попытки усидеть на двух стульях. Именно попытка. С предсказуемым итогом в виде падения между ними. С гарантированным презрением со стороны, образно говоря, обладателей как первого так и второго стульев. С большой вероятностью того, что в финале этого "маневра" можно получить жидкий стул. Но, когда такая перспектива останавливала Армению?! Вот и сейчас там начался процесс коллективного "переобувания на лету".

Итак, новость номер один. Делегация из Крыма приняла участие в церемонии у мемориального комплекса "Цицернакаберд" в Армении - возложила цветы и почтила минутой молчания жертв "геноцида" армянского народа. Мероприятие состоялось в рамках Дней Крыма, которые проводятся в Армении с 4 апреля. Отмечу и тех, кто посетил "Цицернакаберд".

Это так называемый "вице-премьер и министр финансов Крыма" Ирина Кивико, "зампред Совета министров и постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, "первый замминистра экономического развития Крыма" Анушаван Агаджанян, "глава национально-культурной автономии армян Крыма" Георгий Акопян, "депутат Госсовета Крыма" Армен Мартоян, а также крымские бизнесмены.

Простое перечисление фамилий показывает, что вполне можно говорить о том, что слоган "Крым наш" вполне себе могут озвучивать армяне. Их представительство в руководстве Крымского полуострова очень велико. Но все это преподносится, как "доказательство" верности армян России. В рамках достижения этой же задачи на конференции "Интеграция стран на постсоветском пространстве: новая идеология Евразии - новые возможности" представители Армении - журналисты, эксперты, политологи, учёные, писатели - в большинстве своем высказались за вступление республики в Союз РФ и Беларуси, а также выступили в поддержку боевых действий против Украины.

И это еще не все. "Представители общественности Армении единодушны в своём мнении, что единственная возможность для Армении на развитие и стабильность - укрепление дружбы и сотрудничества в рамках союза с Россией", - написал по итогам встречи в своём Telegram-канале "постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов. Такое вот утверждение. Запомним его и будем ссылаться на него каждый раз, когда кто-то в РА будет пытаться отрицать поддержку этой страной действий РФ в Украине, за которые на Россию наложены самые жесткие санкции.

А теперь, новость номер два... Наиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1 процента). За нахождение в ЕАЭС высказались 28,7 процента респондентов, 12,5 процента не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6 процента ничего не знают об этих объединениях.Таковы данные социологического опроса "Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания".

Исследование было проведено специалистами экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского государственного университета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. В опросе приняли участие 1530 человек в возрасте от 18 лет. Из них 570 - жители Еревана, 430 - областных городов, 530 - сел. При этом, есть еще более шокирующие данные этого опроса.

Большинство опрошенных считают, что Армения должна состоять в военном блоке НАТО для обеспечения безопасности. Говоря сухим языком цифр, с таким утверждением согласны 34,1 процента участников социологического опроса. При этом только 29,1 процента респондентов в вопросе "зонтика безопасности" склоняются в сторону ОДКБ, 26 процентов не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок, а 10,7 процента вообще не имеют представления об этих структурах.

То есть, что мы видим? С одной стороны, в РА проводятся официальные мероприятия с участием представителей Крыма, в ходе которых звучат клятвы в верности РФ, поддерживаются боевые действия в Украине, и озвучиваются мечты о вхождении РА в Союз РФ и Беларуси. А с другой стороны, мы прекрасно видим, что большинство граждан РА выступают против тех союзов, в которых эта страна уже состоит наряду с Россией.

Да, в Армении мечтают о выходе из ЕАЭС и ОДКБ, открыто отдавая предпочтение ЕС и НАТО. Сказать, что такие данные соцопроса напрочь опровергают утверждения Геория Мурадова, ничего не сказать. Мы видим очередной пример игры в политическую бисексуальность. Именно игры. Потому, что в реальности имеет место стремление удовлетворить всех и сразу.

Вдумайтесь в цинизм "маневра"- в РА выступают против членства в организациях, в которых эта страна давно уже состоит, при этом мечтая о вхождении туда, куда их никто не зовет! С одной стороны в РА проводят дни Крыма, а с другой хотят интеграции с Западом, который не просто осуждает отторжение Крыма, но и вводит санкции против РФ за это.

Что в итоге? В итоге, метания армянской стороны увидят и в РФ и на Западе. Увидят и поймут, насколько опасно иметь дело с таким государством, для которого предать своих союзников, что стакан воды выпить. И это будет закономерный финал очередной примитивной попытки усидеть на двух стульях. Или ублажить разом двух клиентов - одного постоянного, а второго даже не просящего об этом.