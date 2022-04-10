Армения как рассадник коррупции

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская власть продолжает шиковать, в то время как население страны находится в плачевном состоянии ввиду экономического застоя и задержек в связи с подписанием мирного договора с Азербаджайном, который решил бы все их проблемы.

Так, правительство Армении намерено приобрести три внедорожника Toyota RAV4 общей стоимостью 54 млн драмов (порядка $110 тыс.) для кортежа спикера парламента Алена Симоняна. Проект решения включен в повестку заседания кабмина, вопрос не подлежит обсуждению.

В обосновании покупки отмечается, что сопровождающие автомобиль председателя Национального Собрания внедорожники по своим техническим характеристикам не могут обеспечить его безопасное передвижение. В связи с этим аппарат парламента провел мониторинг рынка и предложил закупить три внедорожника в ЗАО "Toyota Ереван" со скидкой.

Напомним, в конце ноября на заседании правительства было решено выделить бюджетные средства на покупку Симоняну служебного BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (188 тыс. долларов). В пояснении к проекту решения, который был принят в не обсуждавшемся на заседании пакете, сообщалось, что "обслуживание нынешней машины BMW 750Li 2011 года становится расходным и неэффективным". Вместо этого предлагается купить машину BMW 750Li xDrive LCI. Причем в обосновании указывается, что приобретение автомобиля "в данный момент считается срочным".

Примечательно, что сам премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие представители нынешней власти в бытность оппозиционерами часто критиковали прежнее руководство за количество служебных автомобилей и их дороговизну.

Подобное решение вызвало бурное обсуждение в армянском сегменте социальных сетей. И это было ожидаемо. Ведь, Армения твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. Армения фактически стала рассадником коррупции. До сегодняшнего дня все, кто приходил в Армении к власти, думали и думают лишь о своем кармане и личных удобствах. Им плевать на состояние армянского народа, который смотрит в пустой холодильник вот уже три десятка лет ввиду экономической стагнации, созданной по вине самого Еревана.

Поэтому совершенно неудивительно, что Ален и ему подобные постоянно затягивают неизбежное подписание мирного договора с Азербайджаном. Они лишь думают о том, как удержаться в кресле, а не об уровне жизни населения.