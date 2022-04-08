https://news.day.az/politics/1451454.html МИД Турции приветствует встречу лидеров ЕС, Азербайджана и Армении в Брюсселе
МИД Турции приветствует встречу лидеров ЕС, Азербайджана и Армении в Брюсселе
МИД Турции приветствует результаты, достигнутые на встрече Президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля в Брюсселе.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространил МИД Турции.
Отмечено, что МИД Турции выражает удовлетворение тем, что на встрече было достигнуто соглашение о поручении главам МИД Азербайджана и Армении начать подготовку мирного договора и о создании до конца апреля Совместной пограничной комиссии.
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