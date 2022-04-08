https://news.day.az/politics/1451462.html Проводятся состязания «Лучший танковый экипаж» - ВИДЕО
Проводятся состязания «Лучший танковый экипаж» - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской Армии проводятся состязания на звание "Лучший танковый экипаж".
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
На состязаниях танковые экипажи выполняют задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении в установленные сроки после преодоления минных полей и иных препятствий.
По итогам состязаний будет определен лучший танковый экипаж.
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