Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили встречу в Брюсселе

Восьмого апреля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе, по выполнению трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили вопросы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в этом контексте встречу высокого уровня, проведенную в Брюсселе.

В ходе телефонной беседы темой обсуждения также были ситуация в Украине и вокруг нее, сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.