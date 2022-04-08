https://news.day.az/politics/1451485.html Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили встречу в Брюсселе
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили встречу в Брюсселе
Восьмого апреля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе, по выполнению трехсторонних заявлений.
Стороны обсудили вопросы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в этом контексте встречу высокого уровня, проведенную в Брюсселе.
В ходе телефонной беседы темой обсуждения также были ситуация в Украине и вокруг нее, сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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