Развитие отношений с соседними государствами является приоритетом

Приоритетом внешней политики Азербайджана является развитие отношений с соседними государствами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, до сегодняшнего дня отношения Азербайджана со всеми соседними государствами развивались. Армения исключение, причина которого известна: "Но после завершения конфликта Азербайджан выступил с заявлениями для нормализации отношений с этой соседней страной, в этом направлении предпринимаются определенные шаги. Для нас развитие отношений и сотрудничество с соседними государствами является приоритетом".

Л.Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан - единственный член в "Восточном партнерстве", наладивший стратегическое сотрудничество с девятью странами ЕС.

Она также добавила, что в последнее время наблюдается интенсификация отношений Азербайджана со странами Латинской Америки.