Ходжалы и Буча: две трагедии с разной судьбой

Автор: Лейла Таривердиева

Нас, то есть азербайджанские СМИ и блогеров, сегодня часто обвиняют в том, что мы проводим параллели между происходящим в Украине и тем, что происходило на нашей земле тридцать лет назад. Некоторые, в том числе и местные кадры, говорят "опять они про Ходжалы". Им хочется читать и обсуждать совсем другое, а тут мы со своим Ходжалы и критикой двойных стандартов. Кому-то кажется, что неуместно вспоминать о замученных детях Ходжалы, когда весь мир в едином порыве занят совсем другим общим делом. Совсем другим? А вот нам кажется, что Ходжалы это тоже общее дело и общая ответственность мира, и тем, что в свое время он не выступил в едином порыве против армянского зла, он открыл ящик Пандоры, и плоды молчания мировой общественности и международных организаций в начале 90-х буйно проросли сегодня. Потому что правило "одним можно, а другим нельзя" работает только в представлении западных политиков, а в реальности все куда логичнее: то, за что не осуждают одного, можно и другому.

Накануне Генассамблея ООН по итогам голосования приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Согласно проекту резолюции, Генассамблея может "приостановить действие права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека".

Это определение стоит запомнить.

Резолюция Совета по правам человека ООН связана с трагедией, произошедшей в украинском городе Буча. Трагедия ужасная, и Азербайджан как никто другой способен осознать и разделить постигшее украинский народ горе. Буча для каждого азербайджанца это то же, что Ходжалы, украинская трагедия воспринимается нами как своя собственная. И не по политическим или другим мотивам, а потому что мы знаем, что это такое. Глядя на фото и видео из этого города, мы вспоминаем страшные кадры ходжалинской резни. Мы вспоминаем невинных жертв расправ, учиненных армянами в захваченных городах и селах Азербайджана. Освобожденные ныне земли политы невинной кровью и слезами, до которых миру никогда не было дела. Нет дела и сегодня.

Прошло тридцать лет, это были тридцать лет безразличия и потакания безумию армянского нацизма. Несмотря на вопиющие доказательства и свидетельства геноцида в Ходжалы, попытки поднять этот вопрос в международных организациях всегда встречались с раздражением. Нам говорили, что мы разжигаем межнациональную рознь, напоминая о Ходжалы, нам объясняли, что в интересах мира в регионе надо преодолеть прошлое и идти дальше, убеждали, что в этой истории не все однозначно, что это сотворили не армяне и так далее.

Между тем, информация о случившемся в Ходжалы довольно быстро просочилась в зарубежные и центральные советские СМИ. Поэтому нельзя сказать, что мир о ней не знал. Да, тогда не было интернета, но люди читали газеты и смотрели телевизор. Но даже если объяснить не осуждение армянского фашизма якобы неинформированностью, то уж во время 44-дневной войны мир сидел в соцсетях, которые все и обо всем знают. Тем не менее, варварские обстрелы вооруженными силами Армении мирных городов Азербайджана опять не вызвали реакции, какая должна быть у цивилизованного мира, когда ракеты падают на спящие дома в населенных пунктах, находящихся в сотнях километров от фронта. То, что Гянджа, Мингячевир, Баку не были превращены в руины, мы благодарим только наши ПВО и партнеров, продававших нам самое лучшее вооружение, но никак не международное право.

Цивилизованный мир отделался от нас дежурным соболезнованием, вслед за которым шли такие же дежурные призывы к воюющим сторонам вернуться к переговорам и обнимашкам. И ни слова адресного осуждения Армении. Никаких обсуждений на уровне Совета по правам человека ООН, никаких санкций, резолюций или хотя бы грозных заявлений, способных осадить убийц. Зато в том же Совбезе в разгар войны едва не была принята резолюция антиазербайджанского характера, инициированная странами-сопредами Минской группы Францией и Россией. Предотвратить ее принятие помогли друзья и партнеры Азербайджана, но, опять же, никак не международное право.

Между прочим, в период 44-дневной войны Армения как раз была членом этого самого Совета. В 2020 году она была избрана в эту структуру ООН на три года и продолжает заседать в ней и сегодня. Страна, совершившая страшные преступления против человечности, занимается правами человека! К сожалению, это безобразные реалии нашего времени, порожденные двойными стандартами, которые, в свою очередь, формируются из политических, конфессиональных и диаспоральных интересов, так сказать, цивилизованного мира. Ведь если вдуматься, ночной удар по мирному кварталу спящей Гянджи или Барды, это чудовищный факт, противоречащий всем существующим международным правовым актам. Сегодня мы видим разбомбленные города Украины, и это совершенно справедливо с готовностью осуждает весь мир. Азербайджану же пришлось проделать огромную дипломатическую работу, неоднократно возить в Гянджу журналистов и послов, чтобы услышать слово сочувствия. Но опять же - без адресного осуждения Армении. В войне между Азербайджаном и Арменией тот самый цивилизованный мир избрал странную линию поведения - неожиданную слепоту, когда армянская сторона переходила все мыслимые и немыслимые границы человечности, и взрыв эмоций в адрес Азербайджана по фейковым поводам. Так же международные организации вели себя в Первую карабахскую войну. Вспомним четыре резолюции Совбеза ООН, хотя и требовавшие освободить оккупированные территории, но не указавшие в качестве ответчика Армению. Армянская сторона успешно пользовалась этой лазейкой все годы, пока Азербайджан не решил эту проблему за мировое сообщество. Вспомним многочисленные резолюции европейских структур, в которых поддерживалась территориальная целостность всех пострадавших от сепаратизма и оккупации стран бывшего Союза, кроме Азербайджана.

В последнее время слово "санкции" стало одним из самых часто употребляемых на планете. Его полюбили все - от президентов до дворников. В начале 90-х, помнится, тоже были введены санкции. Только не против оккупанта, а против жертвы оккупации. До сих пор невозможно проследить логику, по которой Конгресс США, для которого сегодня "санкции" стало словом дня, принял пресловутую антиазербайджанскую 907-ю поправку к Акту о поддержке свободы. Принята она была в октябре 1992 года, когда уже случился геноцид в Ходжалы, произошла резня в кяльбаджарском Агдабане, были оккупированы значительные территории Азербайджана, проведена этническая чистка, республику наводнили сотни тысяч беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из захваченных районов Карабаха. В то время, как наша страна переживала военную агрессию и гуманитарную катастрофу, армянскому лобби удалось протащить в Конгрессе этот документ. Да, впоследствии действие поправки было заморожено, но ведь она не отменена и продолжает оставаться частью американского законодательства. А это уже наводит на мысли о сохранении двойных стандартов и желании иметь инструмент шантажа Баку. При этом Армения до сих пор не услышала от американцев в свой адрес ни слова осуждения за сотворенные преступления.

Кстати, неделю назад в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека была принята предложенная Арменией резолюция "Предотвращение геноцида". Этот бессмысленный (если учесть автора) документ оценивает нынешние опасности и вызовы, намечает шаги, которые, дескать, должны быть предприняты странами-членами ООН для предотвращения ужасов геноцида, его признания, восстановления справедливости, компенсации, наказания виновных и обеспечения ответственности. Как утверждает армянская сторона, резолюция пользуется широкой поддержкой и готовилась в соавторстве со странами всех пяти региональных групп. Страна, совершившая страшные преступления в течение последних тридцати лет, печется о недопущении геноцида и получает поддержку. Куда катится этот мир...

Во время Первой карабахской войны и предшествовавших ей событий армянами были убиты 24 тысячи азербайджанцев, значительная часть из них это мирные жители - дети, женщины, старики. Эти люди стали жертвами не бомбежек, а жестоких расправ. Армянские вооруженные формирования "очищали" Карабах от азербайджанцев, не считаясь с полом и возрастом своих жертв. Если кто не знает, представители "цивилизаторов Кавказа" сжигали и закапывали заживо детей и стариков, вспарывали животы беременным, расчленяли младенцев и бросали на съедение свиньям, совершали человеческие жертвоприношения, охотились на безоружных людей, спасающихся бегством в заснеженных горах, насиловали и пытали. На территории Армении и в оккупированном Карабахе имелись лагеря, в которых содержали в нечеловечьих условиях, пытали и убивали пленных и заложников. Способов уничтожения людей по этническому признаку у армянских нацистов было много, и не обо всем можно написать, потому что они не поддаются описанию.

На момент оккупации Ходжалы из 7 тысяч его жителей в городе проживали 4 тысячи. За одну ночь армянами было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

Опять же - эти жертвы не были жертвами войны, они были жертвами целенаправленных расправ с населением по национальному признаку. Проще говоря - геноцида. Бегущие от расправы ходжалицы настигались и убивались с особой жестокостью, способами, никак не вмещающимися в разум нормального человека. Якобы оставленный армянскими формированиями "гуманитарный коридор" оказался ловушкой. Многое из сотворенного агрессором, как мы уже отметили, просачивалось в СМИ, но не вызывало интереса. Армянство - любимое дитя и Запада, и Востока. Его лелеют, гладят по головке, выбирают во всякие советы, используют в своих играх. А через пару недель весь мир будет дружно вопить о надуманном "геноциде армян" и, нет сомнений, проводить пафосные параллели с трагедией Бучи, оскверняя этим память мучеников украинского народа...

Помните определение из резолюции по членству России? "Приостановить действие права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека". Говорят, что разговоры о двойных стандартах Запада набили оскомину. Нам тоже надоело, что это явление сопровождает политику даже тех стран и организаций, кому мы жизненно необходимы. Мы прекратим напоминать международному сообществу о его двуличии только после того, как в отношении Армении в документах ООН появится вот такое же определение.

У кого-то еще остались вопросы к тому, почему Азербайджан не голосовал вчера в Совете по правам человека ООН? Потому что он не участвует в представлениях.