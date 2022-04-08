АМИ Trend и турецкое информационное агентство DHA подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством международной информации (АМИ) Trend и одной из авторитетных медиа-структур Турции - информационным агентством "Demirören" (DHA), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум подписали заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и заместитель генерального директора DHA Бюлент Оваджик.

Согласно документу, DHA и АМИ Trend будут проводить взаимный обмен новостями.

Выступая на церемонии подписания, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова подчеркнула, что в результате усилий Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, направленных именно на развитие азербайджанских медиа, сегодня азербайджанские медиа вступили в этап очень большого развития.

"Развитие азербайджанских СМИ в соответствии с современными стандартами стало возможным благодаря заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Подписанный сегодня меморандум определит наши будущие совместные шаги. Это послужит еще большему усилению нашего справедливого голоса в мире в целом. У Азербайджана и Турции есть потенциал, который может быть продемонстрирован всему миру, и наше сотрудничество поспособствует раскрытию и объективному освещению этого потенциала", - подчеркнула Севиль Микаилова.

Выступая на церемонии, заместитель гендиректора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и заместитель гендиректора DHA Бюлент Оваджик отметили, что подписанный документ поспособствует внесению вклада в дальнейшее развитие связей в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией.

Сотрудничество между медиа-агентствами позволит распространять информацию о реалиях Азербайджана и Турции как в самих этих странах, так и во всем мире на многих языках.

Азербайджанские медиа работают в направлении донесения до мира справедливого голоса страны, пропаганды азербайджанских реалий на международной арене. Сотрудничество между АМИ Trend и DHA внесет вклад в развитие независимых медиа, профессиональной журналистики в Азербайджане и Турции.