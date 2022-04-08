Проведен смотр-конкурс автомобильной техники Отдельной общевойсковой армии Нахчывана

Проведен смотр-конкурс автомобильной техники, находящейся в эксплуатации Отдельной общевойсковой армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе конкурса была проверена последовательность ежедневного технического обслуживания каждого вида эксплуатируемой автомобильной техники.

Наряду с легковыми автомобилями различных марок и назначений, микроавтобусами и автобусами, к участию в конкурсе были привлечены автомобильная техника и оборудование тылового обеспечения, передвижные рефрижераторы, полевые хлебозаводы, резервуары для воды и полевые кухни, предназначенные для удовлетворения нужд в питании и воде в полевых условиях.

По окончании смотра-конкурса воинские части, продемонстрировавшие лучшие результаты, были удостоены переходящего знака отличия.