Деловые круги Франции намерены участвовать в восстановлении Карабаха

8 апреля глава Администрации Президента Азербайджана, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана Самир Нуриев встретился с находящимися с визитом в стране генеральным исполнительным директором французской "MEDEF International" Филиппом Готье и представителями ведущих французских компаний.

Как передает Day.Az, на встрече было отмечено эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Францией. Регулярные визиты в Азербайджан представителей ведущих французских компаний были расценены как проявление интереса к углублению экономических связей.

Было подчеркнуто, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных территориях активно продолжаются широкомасштабные работы по строительству и реконструкции, за очень короткий срок и за счет внутренних финансовых возможностей достигнуты значительные результаты. Отмечено, что Азербайджан заложил основу передового опыта в мире по темпам и масштабам восстановительных работ в поствоенный период.

Представители ведущих французских компаний Airbus, Alstom, Suez, Thales, Egis, Oberthur Cash Protection, Arverne Group и других выразили на встрече заинтересованность в углублении экономических связей между Азербайджаном и Францией, расширении сотрудничества с охватом новых сфер. Также было выражено стремление деловых кругов Франции принять участие в проектах восстановления и реконструкции, осуществляемых на освобожденных территориях Азербайджана.