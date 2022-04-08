Состоялись мероприятие и выставка по случаю 30-летия дипсвязей между Азербайджаном и Изарилем

8 апреля в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в мероприятии приняли участие руководство МИД Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, сопредседатель межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан, министр туризма Израиля Йоэль Развозов, руководство и сотрудники посольства Израиля в Азербайджане, а также члены еврейской общины Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что установление дипломатических отношений между двумя странами 7 апреля 1992 года стало знаменательным событием. Подчеркнув, что Израиль является одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном, он сказал, что это настоящий пример дружбы и солидарности. Отметив, что в Азербайджане, исторически отличающемся своими традициями толерантности и мультикультурализма, никогда не было антисемитизма, Байрамов сказал, что между двумя странами существуют связи, основанные на общечеловеческих ценностях, национальной и религиозной толерантности и взаимопонимании. Министр также подчеркнул эффективное сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций.

Выступивший затем сопредседатель межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан, министр туризма Израиля Йоэль Развозов отметил большие успехи, достигнутые за 30 лет в развитии отношений между Азербайджаном и Израилем. Развозов подчеркнул развивающиеся многоплановые двусторонние отношения в различных сферах, отметил, что после проведенных в Баку встреч имеются возможности для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Сказав, что отношения между Израилем и Азербайджаном основаны на дружбе и взаимопонимании, он подчеркнул, что открытие торговых и туристических представительств Азербайджана в Израиле является важным шагом с точки зрения реализации совместных экономических проектов и расширения связей в сфере туризма между двумя странами. Отметив, что в Израиле высоко ценят то, что еврейская община живет в мире и благополучии в Азербайджане, министр сказал, что Азербайджан является образцовой страной в этом отношении.

В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений двух стран.