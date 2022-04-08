https://news.day.az/politics/1451549.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.
Министры провели широкий обмен мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены ситуация в Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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