Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе

8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Министры провели широкий обмен мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены ситуация в Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.