Армяне сожгли село Агдабан, безжалостно расправившись с его жителями

30 лет назад, 8 апреля 1992 года, армянские бандформирования напали на село Агдабан Кяльбаджарского района Азербайджана, подвергнув мирных азербайджанцев геноциду. Во время этих событий в Агдабане, аналогичных тем, что произошли во время Ходжалинской трагедии, сотни жителей села были подвергнуты пыткам и зверски убиты.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend встретилась с жителями села, чудом выжившими в этих событиях, которые в настоящее время живут в Тертере. С болью вспоминая ужасы той трагедии, они сказали, что армянские террористы совершили против азербайджанского народа беспрецедентные в истории человечества зверства.

Day.Az представляет видеоматериал, подготовленный Trend TV.