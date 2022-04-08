Армяне сожгли село Агдабан, безжалостно расправившись с его жителями - свидетели трагедии - ФОТО - ВИДЕО
30 лет назад, 8 апреля 1992 года, армянские бандформирования напали на село Агдабан Кяльбаджарского района Азербайджана, подвергнув мирных азербайджанцев геноциду. Во время этих событий в Агдабане, аналогичных тем, что произошли во время Ходжалинской трагедии, сотни жителей села были подвергнуты пыткам и зверски убиты.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend встретилась с жителями села, чудом выжившими в этих событиях, которые в настоящее время живут в Тертере. С болью вспоминая ужасы той трагедии, они сказали, что армянские террористы совершили против азербайджанского народа беспрецедентные в истории человечества зверства.
Day.Az представляет видеоматериал, подготовленный Trend TV.
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