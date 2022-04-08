Джейхун Байрамов на переговорах с новым послом Египта

8 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Египта в стране Хишама Мохамеда Наги Абделя Хамида.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, посол Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид вручил министру копию своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Выразив уверенность в том, что египетский дипломат приложит все усилия, чтобы внести вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане, Джейхун Байрамов сказал, что азербайджанская сторона также готова внести свой вклад в это сотрудничество.

Посол отметил успешное сотрудничество между двумя странами в сферах экономики, туризма и др. Он подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития существующих связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития исторических и традиционных дружественных связей между Азербайджаном и Египтом, расширения сотрудничества в сферах экономики, науки, образования, энергетики, туризма, воздушного транспорта и других областях. Было с удовлетворением подчеркнуто тесное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, подчеркнута важность его дальнейшего расширения.

Министр проинформировал посла Египта о постконфликтной ситуации в регионе, ходе реализации трехсторонних заявлений и, в частности, о шагах, предпринятых Азербайджаном, а также о деятельности по разминированию и реконструкции, осуществляемых на освобожденных территориях.

Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид, отметив постоянную поддержку Египтом территориальной целостности Азербайджана, пожелал стране успехов в деятельности по восстановлению и созиданию, и отметил интерес египетских компаний к строительным проектам на освобожденных территориях.

От имени руководства Египта посол вручил министру Джейхуну Байрамову поздравительные письма по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

На встрече было выражено взаимное согласие о продолжении политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.