https://news.day.az/politics/1451559.html Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили переговоры в Брюсселе
Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили переговоры в Брюсселе
8 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и, в частности, Брюссельскую встречу.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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