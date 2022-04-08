Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили переговоры в Брюсселе

8 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и, в частности, Брюссельскую встречу.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.