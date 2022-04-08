Беспорядки на Корсике: отложена встреча между правительством и местными представителями

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Le Monde

Новая демонстрация, в которой принял участие Жиль Симеони, автономист-президент исполнительного совета Корсики, состоялась в воскресенье днем в Аяччо. Это переросло в жестокие столкновения.

Встреча, запланированная на 8 апреля в Париже между избранными представителями Корсики и правительством по вопросу институционального будущего острова, была отложена из-за насилия, произошедшего в воскресенье во время демонстрации в поддержку семьи Ивана Колонна, сообщил Le Monde представитель министерства внутренних дел.

Окружение министра внутренних дел Жеральда Дарманена объяснило, что "условия для нормализованного диалога не были выполнены". Соответствующее письмо было направлено Жилю Симеони, автономистскому президенту исполнительного совета Корсики. "Эти события неприемлемы, как для демократии, которая не может спокойно относиться к насилию, так и для самих корсиканцев, которые не одобряют их", - добавило министерство.

Во время своего визита на Корсику, с 16 по 18 марта, министр внутренних дел обещал открыть переговоры "в течение первой недели апреля" по "всем корсиканским вопросам", включая "институциональную эволюцию в направлении статуса автономии, который еще предстоит уточнить". Дата 8 апреля в Париже была объявлена г-ном Симеони, но так и не подтверждена Министерством внутренних дел.

Г-н Дарманен также пообещал "быстрое примирение на Корсике в ближайшие недели" Пьера Алессандри и Алена Ферранди, последних членов "Эриньякского коммандос", все еще находящихся в заключении. Эти два человека, содержащиеся в тюрьме Пуасси (Ивелин), в пятницу подписали приказ о переводе в тюрьму Борго.

Жиль Симеони присутствует на демонстрации в Аяччо

Новая демонстрация, в которой участвовал г-н Симеони, прошла в воскресенье днем в Аяччо. Это переросло в жестокие столкновения между 150-200 молодыми людьми, часто в капюшонах и противогазах, и полицией, в то время как столкновения также произошли в районе Бастии.

По данным Министерства внутренних дел, "за последние две недели произошло сорок три акции или демонстрации, почти все они были отмечены вспышками насилия, в присутствии избранных должностных лиц, которые должны были принять участие в дискуссиях, запланированных в Париже". В общей сложности, - добавило министерство газете Le Monde, - почти пятьдесят девять человек получили ранения, как среди полицейских, так и среди демонстрантов, которые не подверглись публичному осуждению.

Неприемлемое насилие по мнению Эммануэля Макрона

"С людьми, которые ведут себя подобным образом, не будет никаких дискуссий", - предупредил ранее Эммануэль Макрон в эфире France Inter. "То, что я видел в эти выходные, неприемлемо, в том числе с политиками во главе процессии", - сказал он в понедельник утром.

По словам Президента Республики, убийство Ивана Колонна в тюрьме является "серьезным и неприемлемым", но последний "не является героем", поскольку "был осужден несколько раз" и был "трусливым убийцей префекта Эриньяка" в 1998 году.

"Республика не может допустить, чтобы заключенный был убит в таких условиях другим заключенным, и именно поэтому я приму очень четкие меры на основании отчетов и всех фактов, которые будут мне предоставлены", - добавил он. Но "восстановление порядка является необходимым условием для всего", предупредил глава государства, в то время как Жеральд Дарманен пообещал открыть на этой неделе переговоры по "всем корсиканским проблемам", включая "институциональную эволюцию в направлении статуса автономии, который будет уточнен".

"Я выступаю за любую эволюцию, если она отвечает потребностям населения. Именно поэтому я всегда говорил, что "нет никаких табу"", но "автономия не является независимостью" и "не является самоцелью", - подчеркнул он.