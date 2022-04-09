Даже армянские радикалы признали успех Азербайджана в Брюсселе

Автор: Ибрагим Алиев

В Армении продолжается истерия в связи с успехом Азербайджана, который имел место быть по результатам трехсторонней Брюссельской встречи. Благодаря успешным переговорам, проведенным Президентом Ильхамом Алиевым, Еревану теперь придется взяться за дело, а именно - начать работу над документом для мирного договора, который довольно долгое время предлагает Азербайджан, но Армения тянет. Так вот, тянуть больше не получится. Но ревашинстов-истеричек в Армении злит не только это. Больше всего они кричат из-за того, что в заявлении главы Евросоюза Шарля Мишеля не использовались ни выражение "Нагорный-Карабах", ни Минская группа ОБСЕ, ни вопрос статуса Карабаха. Ну, на самом деле это неудивительно. Благодаря успешной политике азербайджанского государства, ЕС фактически признает новую реальность на Южном Кавказе, созданную благодаря нашей Победе в 44-дневной войне.

А вот с армянской политикой дела, как были плохи, так и остались...Как известно, в Армении долгое время длится политический хаос. Более 17 партий (зачем их столько, непонятно - авт.) постоянно конфликтуют между собой, вставляют палки друг-другу в колеса, постоянно обвиняют всех вокруг во всяких предательствах, сливают компроматы на своих противников и т.д. Пока страна утопает в экономическом кризисе, население беднеет, внутренняя вражда между политиками лишь растет. Никто не думает о том, чтобы улучшить жизнь армянскому населению. Все хотят лишь выбросить Пашиняна с кресла и плотно привязать себя на его место. В таких хаотичных условиях даже самые ярые и радикальные реваншисты стали понимать, насколько глубоко и дальновидно продумана политика Азербайджана. Она настолько успешна, что даже не подлежит сравнению с армянской.

Приведем несколько примеров таких прозрений радикалов.

Политолог Ерванд Бозоян: "В итоговом заявлении главы Евросовета Нагорный Карабах не упоминался вообще, как нет и упоминания МГ ОБСЕ...Брюссельская встреча обслуживала повестку Азербайджана... Настоящий мир возможен только тогда, когда обе стороны придут к паритетному компромиссу. В данном случае ни о каком реальном компромиссе речь не идет, и Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана с "арцахом" в его составе... Красной линией армянской стороны стала территориальная целостность самой Республики Армения, вопрос "арцаха" фактически предан забвению".

Политолог Тигран Григорян: "Отсутствие упоминания Карабаха соответствует позиции Азербайджана, согласно которой, карабахский конфликт решен, и единицы под названием Нагорный Карабах не существует".

Депутат от оппозиционного блока "Армения" Андраник Теванян: "Необходимо четко зафиксировать, что состоявшиеся в Брюсселе переговоры полностью прошли в рамках азербайджанской повестки... Официальный Ереван незамедлительно дал на все свое согласие. Пашинян, по сути, удовлетворил требование Азербайджана и Турции. Процесс, запущенный Азербайджаном, преследовал конкретные цели. При этом коллективный Запад, по сути, поддержал данную инициативу".

Напрашивается вопрос - а чего вы еще ожидали? С какой стати ЕС должен был принимать армянскую повестку, если правда на стороне Азербайджана? Есть тысяча фактов, почему Баку прав, а Ереван - нет, но как-минимум, правда за нами потому, что Карабах - международно признанная территория Азербайджана. Идея мифического т.н. "арцаха" валяется на свалке истории.

Неупоминание МГ ОБСЕ в заявлении Шарля Мишеля также подтверждает правоту нашей страны. Более 30 лет группа занималась лишь безделием, нагорно-карабахский конфликт был заморожен, а не решался. Азербайджан долго терпел, вел политический диалог, выступал за мир. Но все оказалось впустую. ОБСЕ просто затягивало решение вопроса, как и Армения, которая, кстати, готовилась в к новой войне, о чем Баку не раз предупреждал мир. В конечном итоге так оно и случилось. Ереван спровоцировал боевые действия и у Азербайджану пришлось провести контр-наступательную операцию, взять инициативу в свои руки и решить конфликт раз и навсегда.

Сегодня, когда конфликта больше нет, ситуация на Южном Кавказе стабилизировалась и готовятся новые планы на будущее, которые выгодны не только всем странам региона (Армении в том числе), но и за его пределами. Азербайджан, проводящий дальновидную политику, прекрасно видит всю перспективность этой новой реальности. Подписание мирного договора между Баку и Ереваном, открытие коммуникаций, Зангезурского коридора создаст небывалые за последние 30-лет по вине Армении возможности для инвестиций, проектов, транзитов и т.д. Здесь смогут получать выгоду Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Европа, Китай. Перспективы, как видим, большие для всех.

Все это не является ложными утверждениями, а реальными фактами, с которыми, судя по заявлению Мишеля, согласен и Евросоюз. Поэтому неправоты Азербайджана здесь никогда и не могло быть, чтобы там ни говорили реваншисты. Но, стоит отдать должное, они теперь признали успехи азербайджанского государства во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, что говорит о том, что излечивание армянского общества от иллюзий, возможно, не за горами. Армянскому обществу следует переосмыслить существующие установки, вынести уроки из истории, наверстать годы, потраченные впустую на агрессию и присвоение чужого, начав делать что-то полезное для своей нации. В противном случае Армения никогда не вылезет из болота, в которое она себя погрузила. Азербайджан в который раз уже протягивает руку помощи. В ЕС это тоже, судя по заявлению Шарля Мишеля, видят.