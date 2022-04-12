Азербайджану и Армении пора переходить к двустороннему формату

Встречу в Брюсселе в целом стоит воспринимать положительно. Есть два конкретных результата, касающихся начала работы над делимитацией границ и мирным договором. В заявлении главы Совета ЕС Шарля Мишеля также затронуты вопросы гуманитарного взаимодействия, коммуникаций, разминирования, проблема без вести пропавших.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиев, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

Фактически на встрече были затронуты основные вопросы повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул Шафиев. Вопрос о так называемом статусе не обсуждался, нет также отсылок к Минской группе.

"Это, конечно же, положительные моменты. То, что все это происходит при посредничестве ЕС, тоже считаю очень важным. Видимо, создается платформа, при которой роль Евросоюза как посредника будет значимой. Это не отрицает других посреднических усилий, в том числе со стороны России. Но проблема в том, что Минская группа имела мандат по карабахскому конфликту, и сегодня, мы не видим перспектив для ее работы на основе такого мандата. Чтобы продолжить посредничать, у группы должен быть новый мандат, новый формат. Плюс еще очень серьезный вопрос - как США, Франции и России видится совместная работа в Минской группе в нынешней ситуации. Я этот вопрос задаю дипломатам соответствующих стран, но не получаю ответа", - сказал Фарид Шафиев.

По его словам, вся атмосфера брюссельской встречи была положительной. Что самое главное - впервые достигнута договоренность о том, что Азербайджан и Армения будут работать по вопросам делимитации и мирного договора без посредников. Это правильно, надо переходить к двустороннему формату, и то, что есть предварительная договоренность по этому поводу, очень позитивный момент.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то, как отметил аналитик, делать прогнозы сегодня сложно. На процесс влияют как внутриполитическая ситуация в Армении, так и внешние геополитические факторы, особенно учитывая серьезный кризис в связи с событиями в Украине. Поэтому от прогнозов лучше воздержаться, считает наш собеседник.

"В прошлом году была создана трехсторонняя комиссия по разблокировке коммуникаций, однако Армения торпедировала ее работу, и только в конце года начались какие-то переговоры. Но прорыва нет, никаких конкретных результатов не было достигнуто, поэтому Азербайджан был вынужден найти альтернативный путь в Нахчыван через Иран.

Теперь дело за армянской стороной. Если вдуматься, та мирная повестка, которую предлагает Азербайджан своими пятью пунктами, выгодна не только нам, но и Армении. От мира в регионе, от сотрудничества она только выиграет. Посмотрите, чего она добилась за тридцать лет, в каком состоянии ее города, ее экономика, как сокращается население. Так что это будет игра без нулевого результата, то есть тут выигрывают все", - сказал председатель правления Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева