В Баку прошел учебный курс НАТО

В рамках программы сотрудничества Министерства обороны с НАТО по "Индивидуальному Партнерству на 2022 год" Военная академия Вооруженных сил Мобильная Учебная Группа Командования Объединенных сил НАТО провела учебный курс на тему "военные общественные связи".

Как передает Day.Az, на курсе слушателям были представлены брифинги в различных сферах, связанных с совместной деятельностью НАТО со СМИ и общественностью. Был проведен обмен мнениями по этой теме, были выполнены практические групповые упражнения.

В конце мероприятия слушателям были вручены сертификаты.