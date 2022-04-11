Дорога к мирному договору будет долгой, но она уже началась

Итоги переговоров в Брюсселе дают повод для осторожного оптимизма. Дорога к заключению мирного договора предстоит долгой, но по крайней мере, обе стороны четко дали понять, что принимаются меры для достижения этой цели.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении займутся разработкой условий мирного договора, а к концу апреля намечается начало переговоров о демаркации и делимитации границ. Это, считает Цукерман, означает, что Ереван, наконец, достаточно серьезно настроен, даже несмотря на давление каких-то третьих сторон.

"Европейский союз принимает активное участие в этом процессе, намного более активное, чем, скажем, Минская группа. Чарльз Мишель подтолкнул обе стороны к демонстрации доброй воли через конкретные действия, а также настоял на четком плане по дальнейшим встречам. Однако остальное зависит только от самих участников. Баку до сих пор выполнял свои обязательства, но Армения после Сочи постоянно увиливала от выполнения того, под чем подписался после 44-дневной войны ее премьер-министр. Быть может, при более активном посредничестве ЕС, а также учитывая возникшую ситуацию с Россией, в интересах Еревана сотрудничать, достичь соглашения и заручиться поддержкой соседей. Немного грубо звучит, но, как говорится, мы все будем стоять вместе или будем висеть по одиночке", - заметила наша собеседница.

Дальнейшее, по ее мнению, зависит от того, как скоро будут сделаны следующие шаги к нормализации. Главным препятствием к разрешению вопросов о демаркации и делимитации границ является давление армянских лоббистов на Западе, карабахского клана и реваншистов, которые привязаны к мифологии и думают о прошлом, а не о будущем. Пашиняну следует обратиться к народу с речью, описывающей оптимистичные перспективы мирного сосуществования в регионе, и начать трудную работу по отмежеванию от так называемых союзников, которые думают только о своей выгоде, сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева