Найденные в Карабахе человеческие останки исследуют - Теймур Мусаев
Человеческие останки, изъятые из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, исследуются в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Министр отметил, что в этом процессе задействованы эксперты и необходимое оборудование.
"Более подробная информация об этом, вероятно, будет предоставлена после завершения процесса исследования", - сказал Мусаев.
Отметим, что массовые захоронения были обнаружены в селе Фаррух Ходжалинского района, Кяльбаджаре, Шуше, у села Эдилли Ходжавендского района и в Физули.
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