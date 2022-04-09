Найденные в Карабахе человеческие останки исследуют

Человеческие останки, изъятые из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана, исследуются в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в этом процессе задействованы эксперты и необходимое оборудование.

"Более подробная информация об этом, вероятно, будет предоставлена после завершения процесса исследования", - сказал Мусаев.

Отметим, что массовые захоронения были обнаружены в селе Фаррух Ходжалинского района, Кяльбаджаре, Шуше, у села Эдилли Ходжавендского района и в Физули.