Решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека в связи с событиями в Буче свидетельствует о единодушии мирового сообщества в вопросе гуманизма и заботы о человечестве. В то же время нельзя забывать о том, что Азербайджан также является страной, пострадавшей от террора, и в разное время армянские радикалы предпринимали кровавые террористические действия против азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом сказал политолог Ильяс Гусейнов, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, в 1918 году был организован геноцид против азербайджанцев, а в конце XX века армянские сепаратисты совершили широкомасштабные акты террора и вандализма.

"Ходжалинская трагедия, геноцид, совершенный в Агдабане, Башлыбеле, Кяркиджахане и других районах, способствовали изоляции Армении на международном уровне. Однако покровители Армении, помимо применения двойных стандартов, ограничивали возможности ее изоляции на международном уровне. При этом азербайджанская дипломатия около 30 лет вела работу по разоблачению армянского террора, и были приняты важные решения и резолюции в связи с армянской оккупацией. Во время 44-дневной войны 2020 года Армения также осуществила террор в Гяндже, Барде и Тертере, которые находились вдали от места боевых действий. Однако против Армении не были приняты какие-либо меры международного масштаба. Если бы важные решения по Ходжалинскому геноциду были приняты вовремя, в будущем удалось бы избежать кровавых событий", - отметил Гусейнов.