В Карабахе прозвучала увертюра “Кероглу”

В Ходжавендском и Ходжалинском районах Карабаха прозвучала увертюра "Кероглу".

Как сообщает Day.Az, произведение выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова прозвучало в направлении села Тагаверд и Красный Базар Ходжавендского района, а также села Пирляр Ходжалинского района.

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