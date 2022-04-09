https://news.day.az/politics/1451706.html В Карабахе прозвучала увертюра “Кероглу” - армяне в истерике - ВИДЕО
В Карабахе прозвучала увертюра “Кероглу” - армяне в истерике - ВИДЕО
В Ходжавендском и Ходжалинском районах Карабаха прозвучала увертюра "Кероглу".
Как сообщает Day.Az, произведение выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова прозвучало в направлении села Тагаверд и Красный Базар Ходжавендского района, а также села Пирляр Ходжалинского района.
Представляем вашему вниманию кадры, которые вызвали бурю негодования в армянском сегменте соцсетей.
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