Договорённости в Брюсселе полностью устраивают Азербайджан

На состоявшейся в Брюсселе встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном был достигнут определенный прогресс. Конечно, говорить о полном совпадении взглядов азербайджанской и армянской сторон на постконфликтную ситуацию в регионе пока не приходится. Однако лидеры Азербайджана и Армении демонстрируют готовность идти вперёд в направлении заключения мирного договора. И это очень важно с точки зрения устранения разногласий между двумя сторонами.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, каждый раунд таких переговоров помогает формировать мирное будущее региона.

"Чем больше будет происходить таких встреч, тем больше шансов на то, что Азербайджан и Армения в конечном итоге придут к общему знаменателю и подпишут мирный договор. Я не оптимист в краткосрочной перспективе, но мы не можем сбрасывать со счетов возможность куда большего прогресса на следующих встречах", - заявил американский аналитик.

Политобозреватель считает, что договорённости в Брюсселе от 6 апреля скорее всего больше устроили Азербайджан, нежели Армению.

"Во-первых, на трёхсторонней встрече не была упомянута роль Минской группы ОБСЕ. То есть, ЕС принял во внимание тезис азербайджанской стороны о том, что конфликт урегулирован и в миссии МГ ОБСЕ больше нет необходимости. Во-вторых, не было дискуссий о каком-либо статусе для территорий, находящихся под временным контролем российского миротворческого контингента. А это, в свою очередь, подразумевает принадлежность данных территорий Азербайджану", - заключил Пол Гобл.

Абдул Керимханов