Youtube-канал VMedia опубликовал видео на английском и французском языках под названием "Французские сенаторы поощряют преступления против человечества?", передает Day.Az.

Авторы фильма напоминают, что в ноябре 2020 года Сенат Франции проголосовал за резолюцию, в которой призывалось к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из т.н. "НКР", развертыванию там контингента международных сил и восстановлению границ, определенных в 1994 году.

"То есть, фактически сенаторы страны с посредническим мандатом предлагали продолжить оккупацию части Азербайджана, а также все те преступления, которые в течение 30 лет там творились", - заключает канал VMedia.

Чтобы наглядно показать масштаб урона, нанесенного ранее мирным и цветущим азербайджанским городам и селам, в фильме сравниваются город Агдам в том виде, в каком он предстал сразу после освобождения осенью 2020 года, и американский город Мэйфилд, превращенный сильнейшим ураганом в руины в декабре 2021 года. После детального сопоставления, авторы приходят к выводу, что даже стихия оказалась более гуманной, чем армянские оккупанты. Торнадо основательно разрушило Мэйфилд, однако на снимках видно, что даже ветер невероятной силы ничего с собой не унес - все предметы домашнего обихода остались на месте пострадавших зданий. А вот дома, из которых было изгнано азербайджанское население, уничтожались буквально по кирпичикам. Было разобрано и унесено абсолютно все, что только можно, вплоть до унитазов, оконных рам, межэтажных перекрытий, арматуры, полов и лестниц. Таким образом, становится понятно, что здания в Агдаме были разрушены не в результате боевых действий, а стали жертвой именно современного варварства.

И Агдам - это только один пример, ведь преступления совершались на оккупированных ранее землях Азербайджана - на территории, равной по площади государству Ливан или четырем территориям Люксембурга.

"Как можно содействовать умалчиванию таких преступлений против человечности?", обращаются авторы фильма с вопросом к французским политикам.