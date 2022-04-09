Что обсудят на очередном заседании Милли Меджлиса? - повестка дня
Обнародована повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az.
На заседании, которое состоится 12 апреля, будут рассмотрены четыре вопроса:
- законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений "Кавказский орел";
- законопроект "О продовольственной безопасности" (второе чтение);
- законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение);
- законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О валютном регулировании" (первое чтение).
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