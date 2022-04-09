Что обсудят на очередном заседании Милли Меджлиса?

Обнародована повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az.

На заседании, которое состоится 12 апреля, будут рассмотрены четыре вопроса:

- законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений "Кавказский орел";

- законопроект "О продовольственной безопасности" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О валютном регулировании" (первое чтение).