Брюссельская встреча: Достигнутые соглашения находятся в центре внимания мировых СМИ

Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Брюссель, встречи, проведенные с Президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении, достигнутые соглашения находятся в центре внимания мировых СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в опубликованных материалах со ссылкой на мнение Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, отмечается, что трехсторонняя встреча была весьма плодотворной. В ходе обсуждений достигнуты важные подвижки в деле укрепления доверия и поддержке других положительных усилий. В публикациях было особо подчеркнуто высказывание Шарля Мишеля: "Мы все вместе приняли решение о начале конкретного процесса для мирных переговоров, подготовке возможного мирного соглашения, а также решения всех необходимых элементов для этого соглашения".

Агентство Анадолу, телеканалы TGRT Haber, TRT Haber, Haber Global, а также газеты "Ени Шафак", "Акшам" и другие медиа-структуры братской Турции подробно проинформировали турецкую общественность о сути визита. В размещенных материалах подчеркнуто, что брюссельская встреча является очередным важным шагом, предпринятым для дальнейшего обеспечения развития региона в условиях мира и спокойствия в соответствии с интересами Азербайджана.

В информациях, опубликованных агентством dpa, в газетах "Frankfurter Allgemeine Zeitung" и "Süddeutsche Zeitung", а также на новостных порталах "tagesschau.de", "deutschlandfunk.de", "spiegel.de", "stern.de" Германии говорится об усилиях Европейского Союза по нормализации отношений между двумя странами. Подчеркивается, что Шарль Мишель отметил, что соглашение, достигнутое между сторонами, является шагом, предпринятым в нужном направлении.

Испанское новостное агентство EFE, медиа-платформа SWI swissinfo.ch также опубликовали информацию о встрече в Брюсселе. Было подчеркнуто, что в ходе встречи было достигнуто соглашение о проведении до конца апреля заседания Совместной пограничной комиссии.

На медиа-ресурсах Европейского Союза commonspace.eu, eureporter.co размещены материалы о встрече один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, а также трехсторонней встрече с участием премьер-министра Армении. Отмечается, что основной темой для обсуждений в ходе этих встреч был вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В информациях также говорится о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Бельгийские издания RTBF, VRT, агентство RTL пишут о том, что Азербайджан и Армения вновь начинают переговоры для достижения мира. Стороны пришли к согласию по таким важным вопросам, как проведение до конца апреля заседания Совместной пограничной комиссии, а также начало переговоров по заключению мирного соглашения.

Отметим, что Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррелл в публикации, размещенной на официальной странице в Twitter, написал, что достигнута новая подвижка между Арменией и Азербайджаном на пути к устойчивому миру, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. "Очень важно найти пути дипломатического решения конфликтов в нынешнем геополитическом контексте", - отметил Жозеп Боррелл.

Встречи, проведенные Президентом Азербайджана в рамках визита в Брюссель, находились в центре внимания и арабоязычной печати. В новостях, размещенных в "Аль Ахрам", "Ан Нахар", "Аль Нашра", "Youm7", а также других газетах и порталах, отражены высказывания Шарля Мишеля о том, что Европейский Союз, в свою очередь, окажет поддержку мерам по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией и усилиям по гуманитарному разминированию, в том числе продолжив обеспечение консультаций экспертов и увеличив финансовую помощь населению, пострадавшему от конфликта, а также в проведении восстановительных работ. В материалах доведено до внимания, что с этой целью была достигнута договоренность о даче поручения министрам иностранных дел работать над подготовкой мирного соглашения, который будет охватывать все необходимые вопросы.

Кроме того, египетские порталы Al-Diplomasi, Nile1 и "Последние мировые новости" опубликовали статью под заголовком "Брюссельская встреча - еще одна дипломатическая победа Азербайджана". В статье отмечается, что заявление Шарля Мишеля по итогам встречи содержит моменты, заслуживающие внимания. Так, президент Совета Европейского Союза ни разу не использовал слово "карабахский конфликт". Это свидетельствует о том, что Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения в рамках территориальной целостности стран.

Сайты Fars news, Tasnim news, Aftab news, İlna news, Farda news, Mehr news, персоязычная версия Euronews и другие СМИ уделили широкое место переговорам Президента Ильхама Алиева с председателем Совета ЕС Ш.Мишелем и премьер-министром Армении Н.Пашиняном. В материалах доведено до сведения, что в ходе встреч обсуждены вопросы по установлению доверия, усилиям по гуманитарному разминированию освобожденных от оккупации территорий, началу процесса подготовки мирного соглашения, увеличению финансовой помощи населению, пострадавшему от конфликта, и др.

В статьях, размещенных в украинских информационных агентствах Интерфакс, РБК, на новостном портале Корреспондент.нет и других сайтах, отмечено, что и Президент Ильхам Алиев, и премьер-министр Никол Пашинян выразили желание стремительно продвигаться к мирному соглашению между странами. С этой целью была достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел работать над подготовкой мирного соглашения, который будет охватывать все необходимые вопросы.

Визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель по приглашению Президента Совета Европейского Союза и проведенные встречи находились в центре внимания и грузинской печати. Новостные порталы kavkasia.net (Kavkaz Online), 24news.ge, interpress.ge, aktual.gе предоставили читателям подробную информацию о встречах.

В материалах, размещенных на молдавских новостных порталах Tribuna, TV8, японском сайте ajmedia.jp, в электронном издании мексиканской газеты Publimetro отмечено о плодотворности итогов брюссельской встречи.