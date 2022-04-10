Поддержка предложений Азербайджана на Брюссельской встрече является успехом Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации (АМИ) Trend

Брюссельская встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве и участии Президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля была посвящена обсуждению вопросов безопасности на Южном Кавказе.

Об этом сказал, отвечая на вопросы Trend, педагог факультета международных отношений Университета имени Сулеймана Демиреля профессор и доктор Тимучин Кодаман, передает Day.Az.

По его словам, одним из основных моментов встречи стала договоренность о проведении заседания Совместной пограничной комиссии до конца апреля в соответствии с Сочинской декларацией.

"На встрече в Брюсселе был достигнут значительный прогресс. Ориентир на мирные переговоры и создание комиссии по делимитации государственной границы расценивается как успех азербайджанской дипломатии. Продолжение переговоров на основе 5 пунктов, выдвинутых Азербайджаном в качестве основных принципов, еще раз подтверждает сильную позицию Азербайджана. Неиспользование термина "Нагорный Карабах" в Евросоюзе является результатом успешной внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Тот факт, что предложения Азербайджана находятся в центре внимания встреч, проводимых в рамках нормализации азербайджано-армянских отношений, является наглядным примером успешной внешней политики Азербайджана. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и предпринимает успешные шаги как во внутренней, так и во внешней политике", - сказал он.