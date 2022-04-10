Президентские выборы 2018 года заложили основу крупных побед нашей страны

"11 апреля 2018 года азербайджанский народ в очередной раз сделал мудрый выбор и переизбрал Ильхама Алиева Президентом страны. На прозрачных, свободных, демократических выборах, в которых приняли участие 74,3% имеющих право голоса граждан страны, из 8 кандидатов, представляющих различные партии, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики, набрав абсолютное большинство - 86,03 процента голосов избирателей Азербайджана. После выборов во время выступления на инаугурации Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы должны смотреть и смотрим в будущее. У нас есть очень ясное представление о работе, которую предстоит выполнить в предстоящие годы, планы, программы... Поэтому уверен, что весь азербайджанский народ и все мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Наша общая цель заключается в том, чтобы страна стала еще сильнее, превратилась в еще более могущественное государство, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше". Азербайджанский народ с 2003 года три раза подряд поддержал именно политический курс Гейдара Алиева и однозначно выразил желание видеть в руководстве страны только Ильхама Алиева. Поддержка, оказанная народом Президенту Ильхаму Алиеву 11 апреля 2018 года, также стала наглядным показателем того, что все в нашей стране поддерживают проводимый государством политический курс.

Об этом СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кямаледдин Гафаров.

Депутат отметил, что проведенные в 2018 году выборы еще раз показали, что азербайджанский народ не желает видеть на политической арене страны радикальные и предательские силы, придерживающиеся деструктивных позиций: "Благодаря продуманной сбалансированной внешней политике, успешно проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева с 2003 года, до 2018 года уже было достигнуто много больших результатов. В том числе были созданы благоприятные условия для того, чтобы наш Президент более решительно выступал с высоких трибун ООН, Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и всех других авторитетных международных организаций и во многих вопросах добился уважения со стороны международного сообщества к его мнению. Безусловно, азербайджанский гражданин не может не заметить ежедневный рост международного авторитета нашей страны. В таких условиях силы, выступающие с позиций радикальной оппозиции действующей власти, не могли получить и не получили поддержки народа. То, что абсолютное большинство участвовавших в выборах граждан проголосовали за Президента Ильхама Алиева, является однозначным "нет" народа всем радикальным силам. В 2018 году азербайджанский народ еще раз заявил, что указанным силам нет места на политической сцене Азербайджана".

Депутат подчеркнул, что одним из основных факторов, позволяющих нашей стране проводить независимую и успешную внешнюю политику, является устойчивость экономического развития: "Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно высказывал такое мнение: "Только страны с сильной экономикой могут проводить независимую политику". Глава нашего государства, опираясь именно на этот базовый принцип, выступает инициатором устойчивых экономических реформ.

2003-2018 годы вошли в нашу историю как период грандиозного экономического взлета. Сегодня энергетическая сфера занимает особое место среди направлений внешнего сотрудничества нашей страны, и в этой сфере Азербайджан, проводящий под руководством Президента Ильхама Алиева независимую политику, как истинный владелец своих природных ресурсов осуществляет международное сотрудничество на основе национальных интересов и принципов взаимной выгоды. Азербайджан вносит важный вклад в вопросы безопасности и сотрудничества между странами как на региональном, так и на международном уровнях. В 2003-2018 годах особое внимание уделялось нефтегазовому сектору экономики. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, был сдан в эксплуатацию в 2006 году, и страна начала получать большие доходы. Введенный в эксплуатацию в 2007 году газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум превратил Азербайджан в страну-экспортера газа. 20 сентября 2014 года был заложен фундамент "Южного газового коридора". 29 мая 2018 года в Баку состоялось открытие "Южного газового коридора", а 12 июня в Эскишехире - важного участка этого коридора Транс-Анатолийского (TANAP) газопровода. Разумеется, все эти события обеспечили рост экономической мощи Азербайджана и укрепили позиции нашей страны на международной арене. Следует однозначно подчеркнуть, что основными приоритетами, реализуемыми в политике Президента Ильхама Алиева, являются защита Родины и благополучие народа".

"С этой точки зрения, как один из важнейших результатов независимой внешней политики, осуществляемой уважаемым главой нашего государства, следует указать именно нашу грандиозную историческую Победу, одержанную в Отечественной войне.

В течение 44 дней войны под руководством Верховного Главнокомандующего наше государство, руководствуясь принципами международного права, в частности статьей 51 Устава ООН, воспользовалось правом на освобождение своей территории и с большим успехом осуществило широкомасштабные контрнаступательные операции. Благодаря продуманной прагматичной внешней политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сегодня неуклонно растет число стран, желающих установить более тесные связи с Азербайджаном. Армения оказалась в полной изоляции. В результате неустанной деятельности главы нашего государства в мире уже сформировалось вполне конкретное и соответствующее реальности представление об этой войне. Именно благодаря этой политике завершился карабахский конфликт, Армения и ее покровители во всем мире были вынуждены принять новые геополитические и геостратегические реалии, созданные Азербайджаном на Южном Кавказе", - сказал К.Гафаров в заключение.