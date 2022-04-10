https://news.day.az/politics/1451895.html Делегация Израиля ознакомилась с разрушенными армянами памятниками в Агдаме - ФОТО
Делегация Израиля ознакомилась с разрушенными армянами памятниками в Агдаме - ФОТО
Вчера в Агдаме побывали представители израильской компании Symba Group.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Карабахского экономического района в Twitter.
Гости ознакомились с Джума-мечетью, комплексом "Имарет" и другими памятниками, разрушенными армянскими вандалами. Они были проинформированы о работах по их восстановлению.
Symba Group - строительная компания, созданная в 1950-х годах.
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