Делегация Израиля ознакомилась с разрушенными армянами памятниками в Агдаме

Вчера в Агдаме побывали представители израильской компании Symba Group.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Карабахского экономического района в Twitter.

Гости ознакомились с Джума-мечетью, комплексом "Имарет" и другими памятниками, разрушенными армянскими вандалами. Они были проинформированы о работах по их восстановлению.

Symba Group - строительная компания, созданная в 1950-х годах.