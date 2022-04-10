В Армении теряют веру в будущее

Автор: Ибрагим Алиев

В последнее время в Армении бьют тревогу, что население страны стремительно сокращается, но на самом деле процесс начался давно и у этого явления очень много причин.

Во-первых, это исторические особенности. Армянский народ, не имея своего государства, постоянно кочевал из империи в империю, из региона в регион в поисках более удобного места под солнцем. То есть даже сегодня армяне не привязаны и к той земле, которую ныне населяют.

Во-вторых, затеянный армянами карабахский конфликт и оккупация азербайджанских территорий оказались для них непосильным грузом. Они тридцать лет висели на шее Армении камнем, поглотив ее и без того небольшие возможности.

Это две основные причины. Сегодня в Армении пытаются объяснять очереди на регистрацию в аэропорту депрессией от проигранной войны, но это несерьезное объяснение. Конечно, крушение мифов и иллюзий может подтолкнуть миграцию, но вопрос в том, что она у армян продолжается уже тридцать лет. За этот период численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше, потому как Статистический комитет РА тщательно пытается скрыть реальные числа.

Есть еще одна причина, которую обычно не комментируют власти страны: стремительно падает рождаемость.

Согласно последним данным, в Армении за январь-февраль 2022 года на 3,4% снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. При этом зарегистрировано 58 случаев мертворождения.

Согласно данным статистики, 37 новорожденных скончались в возрасте до года (на 19,6 % больше, чем в 2020 году) и 44 ребенка в возрасте до 4-х лет. В целом, за январь-февраль 2022 года в стране скончались 6 030 человек, что на 11% больше показателя за тот же период 2020 года и 18,5% больше показателя за 2 месяца 2020 года. Таким образом, естественный прирост населения по сравнению с 2 месяцами 2021 года сократился в 6,7 раза, а по сравнению с 2 месяцами 2020 года - в 3,3 раза.

Как видим, нынешние власти Армении, как и предыдущие не сделали ничего, чтобы как-то улучшить благосостояние населения. Во-первых, растить детей стало очень дорогим удовольствием и тяжелым грузом для армян. Во-вторых, все уезжают просто потому, что экономический коллапс, в которую страна загнала себя, проводя политику агрессии в отношении Азербайджана, никак не закончится. Причем варианты выхода из этих плохих ситуаций есть - в первую очередь, это открытие Зангезурского коридора и коммуникаций в регионе. Есть множество перспективных проектов, которые бы оживили мертвую экономику страны, но официальный Ереван почему-то противится, что побуждает и всех покидать Армению.

Покидают страну, кстати, и иностранцы, которые не доверяют армянской экономике. Cогласно официальным данным, в 2021 году иностранцы продали в Армении вдвое больше недвижимости, чем купили - было приобретено 1587 объектов недвижимости, а продано 3155. Если внимательно посмотреть отчеты, среди продаваемой недвижимости есть не только квартиры, но и производственные и общественные здания, земельные участки, гаражи и т.д. Статистика Комитета кадастра РА, которую ведет госрегистр недвижимости, указывает также на то, что в прошлом году иностранцы продали в Армении на 37% больше недвижимости, чем в 2020 году. То есть из страны бежит не только население, но и иностранный бизнес. Фактически это свидетельствует о том, что никто не доверяет нестабильной экономической и политической ситуации в Армении, а нестабильность, как известно, плохо сказывается на работе предприятий, компаний, фирм, да и простых частных предпринимателей.

Стоит еще отметить, что иностранцы пытались избавиться и от большего количества сельскохозяйственных земель. За последние годы в Армении иностранцами было скоропостижно продано около 1500 земельных участков, причем от 516 из них они избавились в течение 2021 года. Для сравнения добавим, что в этот период было куплено лишь 5 земель, то есть в 103(!) раза меньше.

Проаназилировав рынок квартир, выяснилось, что иностранцы массово распродают и их. Согласно отчету, в 2021 году на рынке недвижимости Армении они продали 1279 квартир, что на 39% больше, чем в 2020 году. Продажи частных домов увеличились примерно на 40%. В общей сложности иностранцы избавились более чем от 2000 жилых помещений, что в аж 2 раза больше количества купленных квартир и частных домов.

Интересным наблюдением стало еще и то, что большинство тех, кто очень активно избавляется от своей недвижимости в Армении, являются людьми с российским гражданством. Из общего количества 3155 сделок купли-продажи на их долю пришлось 2559 или более 81%. Россияне в общей сложности также продали 1627 квартир. Связано это с массовой репатриацией и это неудивительно, ведь в последние годы в Армении до космических уровней выросли русофобия и антироссийские настроения. Постоянные митинги и угрозы перед посольством России в Ереване побудили даже россиян пересмотреть свои взгляды на "армянскую дружбу", ибо находиться в такой агрессивной среде, как минимум, небезопасно.

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что уезжающим в Россию россиянам относятся и армяне с российским гражданством, к получению которого их побуждают неменяющаяся экономическая ситуация, неопределенность и кризис в Армении. Армяне с российским гражданством обычно покупали недвижимость не только в других странах, но и на родине. Новые данные говорят о том, что после Второй Карабахской войны и капитуляции они избавляются от своего имущества и меняют свое намерение когда-либо вернуться в Армению.

Проанализировав все эти данные, можно придти к выводу, что если официальный Ереван не хочет понимать своих огромных ошибок и менять свою бестолковую политику. Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение. Сейчас население Армении составляет порядка двух миллионов человек, из которых ежегодно до 100 тысяч человек эмигрируют из страны и меняют гражданство. Если так будет продолжаться и дальше, то армян в Армении просто не останется. К тому же армянское население стремительно стареет, число ее жителей предпенсионного и пенсионного возраста начинает все более доминировать над молодежью, поэтому естественная убыль населения как разница между рождаемостью и естественной смертностью, уже сейчас являющаяся отрицательной, далее будет только прогрессировать. Нищета, огромный госдолг, безработица и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения.