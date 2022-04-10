https://news.day.az/politics/1451914.html США выступают за мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
США выступают за мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
Соединенные Штаты привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Госдеп США призвал Армению и Азербайджан активизировать дипломатические контакты, использовать существующие механизмы прямого контакта для поиска всеобъемлющего решения конфликта или его последствий и нормализовать отношения путем достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
"Соединенные Штаты готовы оказать помощь Армении и Азербайджану в этих инициативах", - отметили в Госдепартаменте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре