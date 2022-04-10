Выборы президента Франции: французы голосуют в Баку

В столице Азербайджана открыт избирательный участок для граждан Франции.

Как передает Day.Az, об этом заявил в Twitter посол Франции в нашей стране Закари Гросс.

"Голосование открыто! Французская школа в Баку", - написал посол, поделившись фотографиями из Бакинского французского лицея.