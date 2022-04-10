https://news.day.az/politics/1451919.html Выборы президента Франции: французы голосуют в Баку - ФОТО
Выборы президента Франции: французы голосуют в Баку - ФОТО
В столице Азербайджана открыт избирательный участок для граждан Франции.
Как передает Day.Az, об этом заявил в Twitter посол Франции в нашей стране Закари Гросс.
"Голосование открыто! Французская школа в Баку", - написал посол, поделившись фотографиями из Бакинского французского лицея.
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