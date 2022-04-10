https://news.day.az/politics/1451921.html Минобороны Азербайджана об утилизации боеприпасов на полигоне Сейфали
Минобороны Азербайджана об утилизации боеприпасов на полигоне Сейфали
Подразделения азербайджанской армии продолжают планомерную утилизацию непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением мер безопасности.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, процесс утилизации боеприпасов будет осуществляться с 11 по 16 апреля.2022 года на полигоне Сейфали.
Общественности будет регулярно предоставляться информация о ходе взрывных работ.
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