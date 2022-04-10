Композиция "Триумф" народного артиста Мурада Гусейнова, посвященная Президенту Ильхаму Алиеву

Источник: Агентство международной информации Trend

Народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов подготовил музыкальную видеокомпозицию "Триумф", посвященную Президенту Ильхаму Алиеву.

Как отметил Мурад Гусейнов, Азербайджан сегодня - это одна из самых стремительно развивающихся в мире стран, инициатор многих международно значимых мегапроектов, бесспорный лидер Южного Кавказа. "Несмотря на сложную обстановку в мире, являясь образцом стабильности, наша страна играет важную роль в обеспечении безопасности и других стран региона, имеющего огромное значение в мировом масштабе", - сказал Гусейнов.

Народный артист напомнил о том, что образцово справившись с последствиями унёсшей множество жизней во всём мире пандемии коронавируса, наша страна много сделала для оказания помощи также и другим государствам.

"Также Азербайджан впервые за сотни лет не только освободил находившиеся долгие годы под оккупацией исконно азербайджанские исторические земли, но и стремительно возвращает их в русло нормальной жизни: в кратчайшие сроки создаётся мощная инфраструктура, восстанавливаются полностью разрушенные города, памятники архитектуры и истории", - отметил Гусейнов.

По его словам, безусловно, все эти и многие другие колоссальные достижения нашей страны стали возможны благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, его исторически выдающейся роли в стремительном развитии нашей страны. "Именно под командованием Верховного Главнокомандующего наша доблестная армия, героически сражаясь, освободила Карабах, наши исторические земли, а уникально проведённая операция по освобождению Шуши изучается во многих ведущих военных академиях и военно-аналитических центрах. Непосредственно после освобождения в Шуше в кратчайшие сроки в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, Фондом Гейдара Алиева на самом высоком уровне были проведены музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Моллы Панаха Вагифа, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры", - подчеркнул Гусейнов.

Народный артист Азербайджана напомнил, что в соответствии с указом Президента Азербайджана родина азербайджанского мугама и многих знаменитых музыкантов, уникальный город Шуша объявлен культурной столицей нашей страны, а текущий, 2022 год - Годом Шуши. "Несомненно, благодаря этому Шуша станет одной из красивейших культурных столиц мира, там уже проводятся прекрасные мероприятия, замечательные концерты и фестивали", - добавил он.

По его словам, в стране проводится огромная работа в плане развития культуры и искусства. "По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в Баку был построен Международный мугамный центр. Кроме того, в целях повсеместного развития и популяризации национальной музыки построены Центры мугама также и в регионах нашей страны. Введены в эксплуатацию и отремонтированы концертные залы, театры, консерватории, музыкальные школы и центры культуры. Как у нас в стране, так и за рубежом прекрасно проводятся международные фестивали и конкурсы, выставки и юбилеи. Безусловно - это триумф политики Президента Ильхама Алиева, блестящий результат развития страны, её постоянно растущего международного авторитета. Убеждён, что и в ближайшем будущем мы будем гордиться дальнейшими успехами и достижениями Азербайджана как внутри страны, так и за рубежом", - отметил Мурад Гусейнов.

Day.Az представляет вниманию читателей музыкальную видеокомпозицию "Триумф":