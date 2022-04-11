Четыре года побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье. Это не только строки из известного есенинского стихотворения "Письмо к женщине". Это еще и совершенно точная фраза, с точки зрения оценки политических событий настоящего, сквозь призму прошлого. Действительно, порой нужны годы, чтобы понять реальный масштаб, историческую значимость событий, которые произошли вроде бы совсем недавно, у нас у всех на глазах.

Четыре года назад, 11 апреля 2018 года, в Азербайджане состоялись президентские выборы. Победу на них, набрав 86,03% голосов избирателей, одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Это был вотум огромного доверия к политику, который все свои усилия направил на решение задачи поистине исторической значимости - деоккупации всех захваченных Арменией территорий нашей страны.

К тому времени наша армия уже имела опыт победы над противником. Четырехдневная апрельская война 2016 года развеяла миф о "непобедимости" армянской армии, дала четкое представление о новом раскладе сил в регионе. Понимая существующие реалии, при которых сложилась невероятная по степени цинизма ситуация, когда страна-оккупант искусственно затягивала переговоры, не получая в ответ санкции, глава нашего государства усилил и ускорил процесс укрепления Вооруженных Сил.

Этот процесс требовал не только колоссальных финансовых затрат, но и времени для доведения азербайджанской армии до уровня способной одержать победу в самой важной войне в новейшей истории нашего государства. А еще, важно было выстроить предельно правильные отношения с Россией, США, ЕС, Китаем. Важно было провести громадную работу на дипломатической арене, увеличить число друзей Азербайджана, нивелировать усилия влиятельного мирового армянства.

Данная работа также требовала предельной концентрации, кропотливых усилий, невидимых миру трудов в борьбе за достижение важнейшей для каждого из нас цели - возвращения святых земель Карабаха. Важно было точно выбрать время для начала операции по принуждению агрессора к миру. Важно было быть готовым нанести сокрушительный удар по армии противника, после совершения им очередной провокации.

Представьте на секунду, как это сложно было бы сделать в конце сентября 2020 года, когда армянская сторона прибегла к очередным мощным провокациям на передовой. К тому времени мы уже услышали провокационные речи премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка". К тому времени и министр обороны РА Давид Тоноян заявил, что новая война приведет к оккупации новых территорий нашей страны.

Словом, враг готовился к войне, он ее активно провоцировал. В Армении того времени имело место опьянение от "шашлычной революции". Вовсю слагались мифы про "островок демократии на Южном Кавказе". Озвучивались мечты о гигантской, многомиллиардной помощи со стороны Запада для РА. Сам Пашинян подогревал эти мечты обещаниями решить практически все проблемы Армении - экономические, военные, демографические.

В Баку за всем этим наблюдали с иронией, прекрасно понимая, что между мифами и реальностью - дистанция непреодолимая. В итоге, в ответ на очередную армянскую провокацию, был нанесен могучий удар , поставивший окончательную точку в армяно-азербайджанском конфликте. В конце сентября 2020 года наша армия перешла в контр-наступление, которое завершилось освобождением не только священной Шуши, но и 5 городов, 4 поселков и 286 сел.

Кроме того, проиграв на побе боя, противник вынужден был согласиться на уход из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Никол Пашинян, этот классический "халиф на час", был вынужден подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. А совсем недавно, в Брюсселе, по итогам переговором под эгидой ЕС, Армения вынуждена была согласиться и на все требования Азербайджана, включая о признании суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности наших международных границ и политической независимости нашей страны.

Да, спустя четыре года с момента последних президентских выборов в нашей стране, мы можем констатировать, что ведомый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан решил самые важные, исторические задачи. Карабах - это Азербайджан! Это признал весь мир и вынуждена была признать Армения, руководитель которой, спустя все те же четыре года, имеет статус классического лузера в то время, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев является общепризнанным ярким политическим деятелем новой формации, Президентом ведущего государства региона, Верховным Главнокомандующим сильнейшей армии на Южном Кавказе. И это еще одно доказательство того, что любые события стоит рассматривать сквозь призму времени.