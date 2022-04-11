Дипломатия Президента Ильхама Алиева помогает продвинуть процесс заключения мирного соглашения с Арменией в правильном направлении

Источник: Агентство международной информации Trend

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам трехсторонней встречи было сделано крайне важное заявление.

В ходе встречи было решено поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении провести работу по подготовке будущего мирного соглашения, в котором были бы учтены все необходимые вопросы. В то же время было решено создать совместную пограничную комиссию до конца апреля, мандат которой будет заключаться в делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечении стабильности и безопасности вдоль и вблизи границы.

Комментируя итоги брюссельской встречи, американский аналитик Ирина Цукерман сказала Trend, что дипломатия Президента Азербайджана Ильхама Алиева помогает продвинуть процесс заключения окончательного мирного соглашения в правильном направлении, передает Day.Az.

"Удивительно, что, несмотря на всю недавнюю пропаганду и провокации, Ереван пошел на сотрудничество и согласился ответить взаимностью на предложение по заключению мирного соглашения. Остальное, конечно, зависит от добросовестности Пашиняна. Население Армении устало от дорогостоящих стычек, кровопролитных войн. Часть успеха здесь заключается в последовательной твердой позиции Баку в отношении своих принципов", - сказала она.

Американский аналитик считает, что ЕС играет очень активную и конструктивную роль в мирном процессе, в отличие от Минской группы ОБСЕ.

"В частности, акцент на мерах укрепления доверия является прагматичным и взаимоприемлемым. Гуманитарные усилия по разминированию не должны вызывать оппозицию на официальном уровне в Армении; на самом деле, это может дать им тактическую дипломатическую возможность загладить свою вину перед соседом. В конечном счете, безопасность и процветание Азербайджана приносят пользу всему региону, помогают быстрее интегрироваться и расширяют экономические и культурные возможности. Это также превратит Южный Кавказ в более эффективного партнера ЕС по ряду важнейших вопросов, таких как энергетика", - сказала она.

Как сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, очень позитивным сигналом является то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились поручить министрам иностранных дел работать над будущим мирным соглашением и созвать совместную пограничную комиссию.

"Я думаю, что это те шаги, которые давно хотели предпринять оба лидера, но им мешала политическая оппозиция премьер-министра Пашиняна в Армении. В Ереване прошли акции протеста против того, чтобы Армения предприняла эти позитивные шаги, со стороны людей, которые до сих пор питают ложную надежду на то, что Армения каким-то образом сможет вернуть территории, которые она когда-то оккупировала у Азербайджана, и создать "Великую Армению", которая также будет включать территорию Турции. Но всему этому пришел конец. Настало время для Азербайджана и Армении заключить мирное соглашение. Созыв совместной пограничной комиссии и демаркация международной границы между Азербайджаном и Арменией также спасет человеческие жизни. Это очень важный потенциальный шаг к миру. Будем надеяться, что работа начнется", - сказал бывший посол США.

Брайза отметил важную роль Европейского союза в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

"В течение многих лет, еще будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США, я считал важным, чтобы ЕС играл роль посредника в карабахском конфликте. Я не понимал, почему Франция, а не весь ЕС, была сопредседателем Минской группы. Да, Франция - важная страна, но ЕС в целом - сверхдержава, а Франция - нет. Я думаю, что сейчас ЕС демонстрирует важную роль, которую он может сыграть в закладывании основ стабильности и прочного мира. Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель проявил большой интерес к содействию укреплению стабильности на Южном Кавказе. ЕС может помочь с мерами по укреплению доверия и гуманитарному разминированию и, возможно, поддержать транспортное сообщение, гарантируя инвестиции. Но главное, что делает ЕС, - это предоставление лидерам Азербайджана и Армении площадок для обсуждения этих важных вопросов мирного соглашения и демаркации международных границ Азербайджана и Армении", - заключил он.