Решительно осуждаем враждебную позицию Армении

МИД Азербайджана отвергает очередное необоснованное, противоправное и враждебное заявление внешнеполитического ведомства Армении, решительно осуждает деструктивную позицию армянской стороны в то время, как были приняты решения о шагах по нормализации между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана по поводу заявления МИД Армении от 10 апреля 2022 года.

"На каком основании Армения, подвергнувшая этнической чистке около одного миллиона азербайджанцев, грубо нарушавшая фундаментальные права этих людей на протяжении почти 30 лет, совершившая многочисленные военные преступления во время военной агрессии, в том числе зверское убийство за одну ночь в Ходжалы 613 гражданских лиц, несущая ответственность за судьбы пропавших без вести еще в начале 1990-х годов около четырех тысяч азербайджанцев и массовые захоронения, часть которых была недавно обнаружена, до сих пор уклоняющаяся от ответственности, говорит о массовых убийствах и этнических чистках?!

Это заявление МИД Армении, поощряющее сепаратизм на территории Азербайджана, вмешивающееся во внутренние дела другого государства в нарушение международного права, подрывающее усилия по миростроительству в регионе, демонстрирует, что истинным намерением Армении являются отнюдь не нормализация и мирное сосуществование. Независимо от выбора Армении, Азербайджан продолжит предпринимать шаги к развитию и прогрессу в рамках своих международных границ в соответствии с обязательствами и международным правом", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана.