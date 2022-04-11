https://news.day.az/politics/1452107.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Обнародованы результаты операций, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе (04.04.2022 - 09.04.2022).
Как сообщили Day.Az в ANAMA, на прошлой неделе в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 106 противопехотных мин, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ очищено 237 га территории.
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