Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Обнародованы результаты операций, проведенных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе (04.04.2022 - 09.04.2022).

Как сообщили Day.Az в ANAMA, на прошлой неделе в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 106 противопехотных мин, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 237 га территории.