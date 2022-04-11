Две победоносные войны Президента Ильхама Алиева

Ровно четыре года назад, 11 апреля 2018 года, на президентских выборах азербайджанский народ вновь доверил свое будущее действующему главе государства Ильхаму Алиеву.

Тогда в 2018 году граждане нашей страны голосовали за стабильность и развитие, за свое будущее. Никто ещё не знал, что Азербайджан в ближайшем будущем столкнется сразу с двумя войнами - и из обеих выйдет победителем именно благодаря таланту, прозорливости и решительности Президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Буквально через полтора года Азербайджан, как и весь мир, столкнулся с невиданной в современной истории угрозой - пандемией коронавируса. Коронавирус стал невидимым, коварным врагом, и фактически наша страна вела настоящую войну с этой болезнью. По распоряжениям Президента Ильхама Алиева в самые кратчайшие сроки были приняты соответствующие меры: закрыты границы, введен карантинный режим, был созван оперативный штаб, который координировал и координирует всю работу в этом направлении. Азербайджан закупил десятки модульных госпиталей, которые были развернуты по всей стране.

Но и это еще не все - буквально за несколько месяцев в стране было налажено производство важнейшего - и на тот момент естественно дефицитного оборудования. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвовали в открытии фабрик и предприятий по производству медицинских масок, шприцев, защитной одежды. Первый вице-президент держит под постоянным контролем вопросы, связанные с обеспечением медицинских учреждений, организацией лечения заразившихся граждан, предотвращением распространения коронавируса на территории страны. Эти и другие меры позволили спасти тысячи жизней!

Власти страны не остановились на этом. Была развернута широчайшая программа социальных мероприятий по поддержке населения и бизнеса. В целом социальный пакет, реализованный по инициативе Президента Ильхама Алиева, превысил 4 млрд манатов и охватил миллионы наших сограждан. Предпринимателям была компенсирована часть зарплатного фонда, а также сделаны компенсационные налоговые выплаты.

Азербайджан одним из первых государств мира развернул широкомасштабную вакцинацию населения. Пока многие страны не понимали, что делать, раздумывали над тактикой борьбы с болезнью, именно Президент Ильхам Алиев добился, что несмотря на огромный спрос, именно наша страна раньше многих других и наших соседей по региону получила партии вакцин от коронавируса всех основных производителей. Пока в других странах массово гибли люди, в Азербайджане вакцинация уже набирала обороты.

Но пандемия стала пусть и серьезным, но не важнейшим испытанием, выпавшим Азербайджану в последние 4 года. В июле 2020 года в Товузском районе, а после в сентябре по всей линии соприкосновения армянские вооруженные силы предпринимали провокации против ВС Азербайджана. 27 сентября очередная такая провокация стала последней каплей - и азербайджанская армия приступила к контрнаступательным действиям для того, чтобы положить конец и армянскому фашизму, и оккупации исторических азербайджанских земель. За 44 дня под руководством Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана с честью исполнили свой воинский и гражданский долг, освободив территории нашей страны после почти 30-летней оккупации.

Противник был сломлен, армянская армия разгромлена, а вместе с ней на свалку истории отправились и статус-кво, и переговорщики ради переговоров из Минской группы ОБСЕ, и усилия армянского лобби по всему миру, и выделенные на борьбу против Азербайджана миллиарды долларов. Азербайджан одержал безоговорочную Победу, и сделал это благодаря исключительному вкладу и таланту политика, дипломата и полководца Ильхама Алиева.

Сегодня Президент Ильхам Алиев - лидер страны, политик мирового уровня, главнокомандующий победившей армии, Президент, создавший сверхсовременные Вооруженные силы, показавший всему миру силу Азербайджанского государства, поднявший авторитет своей страны и самооценку азербайджанского общества.

Именно многогранность политического, управленческого таланта главы государства привела Азербайджан к победе одновременно в двух войнах - против коронавируса и армянских оккупантов. Масштабы этой борьбы вышли далеко за пределы Азербайджана - как председатель Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев внес огромный вклад в борьбу с "вакцинным национализмом" в мире, поднимая эту актуальную тему с трибуны второй по значимости международной организации после ООН. Движение неприсоединения также сыграло большую роль в международной поддержке справедливой позиции нашей страны по карабахскому конфликту. Фактически именно Президент Ильхам Алиев возродил Движение неприсоединения и придал ему актуальности.

Азербайджанский народ, четыре года назад подтвердивший свое безграничное доверие Президенту Ильхаму Алиеву, сделал единственно верный исторический выбор. Президент Ильхам Алиев построил успешное, эффективное государство, доказавшее свою способность защитить собственных граждан и вести их вперед. Вперед, к новым победам.