Азербайджан хотели лишить права на восстановление территориальной целостности

Автор: Лейла Таривердиева

Провозглашающий яростную борьбу с любой дискриминацией западный мир, точнее, его политика, в очередной раз заставила нас сегодня вернуться к событиям осени 2020 года и поставить очередной знак вопроса.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель после поездки в Киев заявил журналистам, что "войны выигрывают или проигрывают на поле боя". То есть только военным путем Украина может восстановить права на свои земли, и Европа будет в этом ее всячески поощрять. "Мы будем обсуждать расширение помощи Украине", - приводит его слова пресс-служба Еврокомиссии.

Совершенно верно. Подобные конфликты никогда не решаются за столом переговоров, они решаются только силовым путем. И тут с господином Боррелем не поспоришь. В принципе, Азербайджан прекрасно понимал все годы бессмысленных переговоров по Карабаху, что все закончится войной и другого пути восстановления территориальной целостности страны не существует. Но для того, чтобы встать на этот путь, страна должна была усилиться, решить другие важные задачи и обеспечить свои дипломатические тылы. Поэтому освобождение территорий не состоялось, например, в 2016 году. Тогда для этого еще не назрел момент.

На протяжении всех этих лет мы слышали от чиновников Евросоюза, что "у конфликта нет военного решения". Самое интересное, что ту же штампованную фразу представители евроструктур, тот же господин Боррель повторяли и с началом Второй карабахской войны, и когда уже было ясно, что Армения потерпела поражение, и даже в постконфликтые времена, когда все закончилось, конфликт завершен, земли освобождены и идет процесс их восстановления. А сегодня различные евродепутаты продолжаю говорить, что Европа, дескать, не признает нашу победу, потому что конфликт решен силовым путем, а у него, как постановили в Брюсселе, нет военного решения, следовательно, только решения, выработанные за столом переговоров, будут признаны.

27 сентября 2020 года, сразу после начала Азербайджаном контрнаступления в ответ на провокацию армянской стороны, Жозеп Боррель связался с главами МИД Армении и Азербайджана, после чего написал в своем Twitter: "У конфликта нет военного решения. Единственный путь вперед - это возвращение за стол переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Через неделю на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе Жозеп Боррель упрямо повторил, что "нет ни одного военного решения для этого конфликта, как и не может быть места для какого-либо внешнего вмешательства". Под "внешним вмешательством" он имел в виду Турцию, оказывавшую всяческую поддержку Азербайджану.

К моменту выступления Борреля уже были освобождены Суговушан и Джебраил, Азербайджанская армия успешно гнала армянских захватчиков, но глава внешней политики ЕС продолжал утверждать, что у карабахского конфликта нет и не может быть военного решения. В свете происходящих сегодня событий так же привлекает к себе внимание и возмущение по поводу помощи Турции. Как мы видим, европейские страны, придавшие Анкару анафеме за помощь нам вооружением и советами, обсуждавшие санкции против Баку за мифических наемников, сегодня шлют в Украину эшелоны с вооружением, а своих граждан, желающих воевать против России, провожают с почестями.

Когда речь идет о территориях, конфликты практически никогда не разрешаются мирным путем, особенно, если уже имел место факт оккупации и земли нужно возвращать. Можно за столом переговоров договориться о чем угодно, но территории возвращаются только войной. Переговоры в таких ситуациях призваны просто растянуть время в интересах оккупирующей стороны и укоренения статус-кво. Так что у господина Борреля это не просто "вылетело". На самом деле понимание, что войны выигрываются только на поле боя, есть у всех. И потому "гуманистическая" позиция европейских политиков по карабахскому конфликту имела лишь одну цель - лишить Азербайджан права на восстановление своей территориальной целостности. Все знали, что через тридцать лет конфликты воспринимаются автоматически как завершенные в пользу агрессора, что Минская группа - это фарс, что все три страны-сопреды имеют четкую нацеленность на поддержку интересов Армении. При этом все как один упорно твердили, грозя Баку пальчиком, что военного решения нет. Ну нет его, нет, понимаешь?

Такие подходы создали для самой же Европы серьезные проблемы, она допустила большую ошибку, сдав принцип территориальной целостности на растерзание армянству и дав зеленый свет околоисторическим измышлениям. Сегодня от последствий страдает украинский народ, разрушаются прекрасные города, погибают дети. А господин Боррель фактически ставит крест на возможности переговоров. Хотя на днях, после трехсторонней встречи в Брюсселе по урегулированию между Азербайджаном и Арменией, он написал в своем Twitter, что "в существующем геополитическом контексте как никогда важно решение конфликтов дипломатическим путем". Как понимать такое противоречие?..

Миру необходимы хотя бы какие-то принципы, которые были бы едины для всех и обязательны для всех. Весь существующий массив международного права можно спокойно сдать в архив, потому что оно не работает. Учитывая все происходящее за последние тридцать лет, принцип территориальной целостности и нерушимости границ должен быть закреплен жестко и повсеместно, безо всяких оговорок и лазеек, без возможности рассуждений об исторических правах и прочей чепухе. В противном случае, территориальные конфликты будут продолжаться и разрешаться они будут только военным путем, потому что иного пути нет. Как и сказал господин Жозеп Боррель.