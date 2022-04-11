Изменилась повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса

Изменилась повестка завтрашнего пленарного заседания в рамках весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, в повестку заседания были включены представления Президента Азербайджанской Республики об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального Банка, и назначении Талеха Кязымова на должность члена правления ЦБ.

Таким образом, число вопросов, включенных в повестку завтрашнего заседания парламента, достигло 5.