https://news.day.az/politics/1452205.html Изменилась повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка завтрашнего пленарного заседания в рамках весенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az, в повестку заседания были включены представления Президента Азербайджанской Республики об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального Банка, и назначении Талеха Кязымова на должность члена правления ЦБ.
Таким образом, число вопросов, включенных в повестку завтрашнего заседания парламента, достигло 5.
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