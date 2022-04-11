https://news.day.az/politics/1452279.html Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении
11 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Как сообщается, в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран, стороны обменялись мнениями по подготовке будущего мирного соглашения, организации Совместной пограничной комиссии, а также по гуманитарным вопросам.
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