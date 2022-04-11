Али Асадов встретился с главами статведомств Финляндии и Литвы

11 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным директором Статистического управления Финляндии Маркусом Совалой и генеральным директором Департамента статистики Литвы Юрате Петраускене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин, на встрече было подчеркнуто, что в Азербайджане проводятся реформы в области статистики, осуществляются комплексные меры по усовершенствованию национальной статистической системы в соответствии с социально-экономическими процессами в стране и на международной арене и современными вызовами.

Было подчеркнуто значение конференции, посвященной итогам осуществленного в Баку твиннинг-проекта "Поддержка Госкомстата и Государственной налоговой службы при министерстве экономики в целях усиления работы по сбору, обработке, анализу, публикации данных в области бизнес-статистики".

Отметим, что в рамках проекта были проведены обсуждения по совершенствованию различных направлений бизнес-статистики в стране, в том числе повышению потенциала местных специалистов, работающих со статистическими данными по малому и среднему бизнесу.