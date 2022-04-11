Талех Кязимов поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное доверие

Сегодня в ходе заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Талех Кязимов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное ему доверие.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе парламента.

Присутствовавший на заседании Талех Кязимов поблагодарил членов комитета за положительное заключение. Он отметил, что приложит все усилия для установления более тесных и эффективных связей между Центральным банком и парламентским комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что на заседании председатель комитета Таир Миркишили довел до внимания, что в рабочую повестку включены девять вопросов. По его словам, первый и второй вопросы были представлены Президентом страны. Первый вопрос - представление главы государства об освобождении Эльмана Рустамова от членства в правлении Центрального банка Азербайджанской Республики - был положительно встречен депутатами.

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