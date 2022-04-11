Реалии поствоенного периода: Азербайджан диктует повестку дня региона

Мир переживает очень беспокойное и сложное время. Если взглянуть на сегодняшнюю картину нашей планеты, то можно увидеть не столь приятные сцены. Продолжающаяся более двух лет пандемия, вспыхивающие время от времени конфликты и очаги войны, последствия изменения климата, сменяющие друг друга экономические и гуманитарные кризисы...

На фоне перечисленных тех или иных глобальных факторов риска успешный путь, который Азербайджан преодолел в последние четыре года, гораздо более привлекателен и впечатляющ.

Было бы неправильно рассматривать этот путь успеха, охватывающий как внутриполитическую, так внешнеполитическую сферу, только сквозь призму последних четырех лет. Политика, как живая природа - порой результата приходится ждать на протяжении долгих лет. Если по одному перечислять произошедшие за четыре года исторические события, принятые решения, революционные реформы, то на это не хватит времени. Поэтому вынуждены довольствоваться кратким обзором важнейших событий.

2018 год

29 мая. Состоялась официальная церемония открытия Южного газового коридора

12 июня. Сдан в эксплуатацию газопровод TANAP

26 сентября. Выведен на орбиту спутник "Azerspace-2"

2019 год

30 ноября. Состоялось открытие соединяющейся с Европой части газопровода TANAP

25-26 октября. В Баку состоялся XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения

2020 год

27 сентября. В ответ на широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении вдоль всего фронта начались контрнаступательные операции Азербайджанской армии, получившие впоследствии название Отечественной войны

8 ноября. Освобожден от оккупации венец Карабаха - город Шуша

10 ноября. Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннее Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

31 декабря. Началась транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР).

2021 год

20 марта. Президент Ильхам Алиев зажег на Джыдыр-дюзю костер по случаю Новруз байрамы

15 июня. Состоялось подписание Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой

12 ноября. Президенту Ильхаму Алиеву вручен Высший орден тюркского мира.

2022 год

4 февраля. Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении

4 апреля. Утвержден "Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы"

7 апреля. В Брюсселе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении.

Как видно из этого краткого обзора, Азербайджан уверенно идет вперед по пути динамичного развития, наш Президент выступает с мирными инициативами в регионе, решительно отстаивает национальные интересы на всех уровнях, предпринимает шаги, направленные на решение имеющихся проблем.

В четвертую годовщину избрания Ильхама Алиева Президентом на новый срок хотел бы поделиться мыслями по двум актуальным темам, вошедшим в политическую повестку дня Азербайджана и мира, - о переходе к Брюссельскому формату мирного процесса в регионе Южного Кавказа и Южном газовом коридоре, изменившем энергетическую карту Европы.

Брюссельский формат. Большая поддержка, оказанная Европейским Союзом позиции Азербайджана в поствоенный период

Какое событие стало самым грандиозным, самым ярким в минувшие четыре года? Кому ни задай это вопрос, безусловно, скажет: 44-дневная Отечественная война, освобождение Карабаха от оккупации.

Действительно, в нашей многовековой истории не было аналогичной Победы. Достаточно одной только этой Победы, чтобы золотыми буквами вписать в историю имя Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Столетиями наш народ терял свои земли, и впервые нам удалось вырвать их вражеских когтей потерянную землю - наш древний край Карабах.

Об Отечественной войне, одном из ее самых впечатляющих, грандиозных моментов - победе в Шуше было много сказано и написано. Я тоже время от времени делился с читателями своими мыслями об этом.

А сегодня мы переживаем поствоенный период, и у него свои цели. Наступило время подумать о закреплении Победы, которую осенью 2020 года мы отпраздновали с большим воодушевлением, со слезами радости на глазах, в политической и дипломатической плоскости, принести мир в регион. Грандиозная Победа создала новые реалии, и необходимо было, чтобы все игроки в регионе, весь мир принял их. Если обратить внимание на шаги, предпринятые после Победы, то можно увидеть, что наш Президент мастерски справляется с этим делом, которое ничуть не легче сражений на поле боя.

Центр тяжести урегулирования в поствоенный период переместился в Европейский Союз, потому что 27-летняя безрезультатная деятельность Минской группы ОБСЕ показала, что рассчитывать на нее бессмысленно.

Вспоминаю слова Президента Ильхама Алиева, сказанные им во время приема сопредседателей Минской группы в Баку после окончания конфликта: "Я не звал вас....". Это был дипломатический жест, после которого Минскую группу никто уже не видел на арене, и она была выброшена в архив истории.

После победы Азербайджана на поле боя на Южном Кавказе появился новый активный игрок - Европейский Союз. Президент Совета ЕС Шарль Мишель совершил визиты в Баку и Иреван. В конце прошлого года лидеры Азербайджана и Армении были приглашены в Брюссель, где состоялась первая трехсторонняя встреча с участием Шарля Мишеля. Наконец, несколько дней назад - 6 апреля - в Брюсселе была проведена очередная трехсторонняя встреча.

Эта встреча, характеризуемая как очередной успех азербайджанской дипломатии, является еще одним наглядным подтверждением того, что Президент Ильхам Алиев - лидер, способный изменить ход событий. Мирные инициативы исходят от Азербайджана. То есть, Азербайджан, как победившая сторона, не диктует какие-либо условия, напротив, искренне поддерживает идею закрыть старую страницу истории и открыть новую. "Конфликт уже разрешен, настало время урегулировать отношения между Азербайджаном и Арменией" - этот месседж доброй воли Президента Ильхама Алиева нашим соседям и миру, естественно, ожидает адекватного ответа.

Таким образом, основной вопрос повестки дня - подписание мирного соглашения. Представленные Азербайджаном Армении в связи с этим пять принципов считают приемлемыми как противоположная сторона, так и европейское общество. На какой основе на Кавказ может прийти мир, какие страны могут воспользоваться потенциалом сотрудничества в регионе? Ответ Президента достаточно ясен и однозначен: "Взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, а затем делимитация границ - считаю, что на этой основе на Кавказ придет мир. Мы желаем этого. Мы видим, что между тремя странами Южного Кавказа есть потенциал для активного сотрудничества на Южном Кавказе, считаю, что будет важно не только для данных стран, но и более широкого региона".

По мнению аналитиков, в Брюсселе Азербайджан добился поставленной цели. Здесь сказали свое слово основанные на взаимном доверии личные отношения Президента Азербайджана и президента Совета Европейского Союза, а также постепенно углубляющиеся связи между ЕС и Азербайджаном.

Неслучайно Брюссельская встреча находилась в центре внимания мировой печати. Агентства Анадолу (Турция), dpa (Германия), EFE (Испания), RTL (Бельгия), Tasnim, Mehr news (Иран), а также ведущие новостные порталы и издания Украины, Молдовы, Грузии, Египта и других стран отвели широкое место переговорам Президента Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС Ш.Мишелем и премьер-министром Армении Н.Пашиняном. Мы гордимся тем, что большинство этих новостей распространялось со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Если сравнить позицию Президента Азербайджана в поствоенный период с заявлением Шарля Мишеля по итогам Брюссельской встречи, то можно увидеть много совпадающих точек и моментов. Сегодня Азербайджан диктует повестку дня региона, и основанная на международном праве позиция Президента Ильхама Алиева с уважением воспринимается во многих международных организациях, в том числе Европейском Союзе, являющемся одним из силовых центров мира. Термин "Нагорный Карабах" уже исключен из политического лексикона, никто не говорит о статусе. Демонстрируя решительную позицию по обоим вопросам, Азербайджан закрыл эти темы.

Очевидным было и то, что на Брюссельской встрече армянская сторона - премьер-министр Никол Пашинян остался на заднем плане. С укреплением позиции Азербайджана поддержка Армении сокращается во всех отношениях. А это не оставляет для нее иного пути, как пойти на мирное соглашение с Азербайджаном.

Южный газовый коридор. Грандиозный проект, изменивший энергетическую карту Европы

В последний день 2020 года - 31 декабря началась транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР). Южный газовый коридор, реализованный по инициативе Президента Ильхама Алиева и при непосредственном участии Азербайджана, вошел в историю как один из крупнейших проектов XXI века и в значительной степени изменил энергетическую карту Европы.

Если подойти с позиции сегодняшнего дня, а также ближайшего будущего, то реализация данного газового коридора может считаться историческим событием. В частности, строительство ТАР осуществлялось в тяжелых и сложных геополитических условиях. Это стало возможным благодаря мобилизации в результате напряженных усилий Президента Азербайджана нескольких стран и ведущих финансовых структур в качестве, как говорится, единой команды.

Южный газовый коридор одновременно может считаться наглядным примером политической дальновидности. В 2014 году, когда был заложен фундамент проекта, международная ситуация значительно отличалась от нынешней, многие, наверное, не знали, что впереди Европу ждет глубокий энергетический кризис.

С того времени прошло восемь лет. Сегодня российско-украинская война сопровождается многочисленными глобальными рисками. Невиданные санкции Запада против России вызвали серьезную озабоченность в странах Европейского Союза, в значительной степени зависящих от российских нефти и газа. Они находятся в поиске альтернативный источников поставок газа, думают о возможных вариантах диверсификации. Посмотрите, Европу сотрясают с одной стороны цены на газ, достигшие фантастического предела (недавно цена 1000 кубометров газа на европейском рынке превысила 3000 долларов), а с другой, - дефицит топлива. В такое чувствительное время Азербайджан, богатый углеводородными ресурсами, владеющий стратегическими нефте- и газопроводами, не мог не привлечь внимания. Как сказал наш Президент, сегодня в Европе яснее, чем мы, видят значение Южного газового коридора.

В последнее время часто звучит мнение, что инициативы Европейского Союза, направленные на установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, поддержка в этом контексте позиции и усилий Азербайджана обусловлены именно нефтегазовым фактором. С другой стороны, Азербайджан уже не та страна, что 10-15 лет назад, чтобы игнорировать его интересы. Президент Совета Европейского Союза господин Шарль Мишель видит и принимает сложившиеся в регионе новые реалии.

ЕС, столкнувшийся с резким энергетическим кризисом, смотрит на Баку с большими надеждами. Хотя в настоящее время объем экспорта газа из Азербайджана в Европу не столь велик. Взамен есть большие перспективы, возможности транспортировки среднеазиатского газа через Азербайджан. Идут даже разговоры о важности увеличения пропускной способности действующих трубопроводов, возможности прокладки новых. То есть, наши европейские партнеры видят стратегические возможности Азербайджана, вносят в свою политику коррективы, отвечающие нынешним реалиям.

Такой подход открыто наблюдался на состоявшемся более двух месяцев назад в Баку заседании по Южному газовому коридору. Выступая на этом мероприятии, Президент Ильхам Алиев довел до сведения приехавших в Баку министров, высокопоставленных лиц ЕС данные о запасах газа в Азербайджане: "Шахдениз" - 1 триллион кубометров, "Бабек" - 400 миллиардов кубометров, "Умид" - 200 миллиардов кубометров. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют в целом 2,6 триллионов кубометров, что является немалым объемом (следует учесть, что в нынешнем году планируется экспортировать всего 19 миллиардов кубометров газа).

А сейчас без всяких комментариев хотелось бы представить отрывок из выступления на заседании комиссара Европейской комиссии по энергетическим вопросам Кадри Симсон: "Надежный, конкурентный, имеющий приемлемую цену газ находит путь в Юго-Восточную Европу. Дома обеспечиваются газом, отапливаются здания и граждане получают необходимую им энергию. Повышающиеся цены на энергию и жесткие условия поставок газа обусловливают невиданную до сих пор стратегическую роль коридора для Европейского Союза. По нашему мнению, Южный газовый коридор является историей успеха. Конечно, как и все истории успеха, этот вопрос вступает в новый этап, и мы должны увидеть, можно ли увеличить пропускную способность коридора или даже расширить его с географической точки зрения?"

А министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выражая общее мнение европейских коллег, сказал: "Глядя сегодня на возможности диверсификации энергетических источников в Центральной Европе, видим, что наиболее приемлемым, наиболее реальным источником для достижения этого является азербайджанский газ".

На фоне постепенно обостряющихся вызовов и глобальных экономических рисков нашего времени с каждым годом возрастает привлекательность Азербайджана как надежного партнера. Это - уже видимые невооруженным глазом результаты гибкой и прагматичной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет. Запад, от двойных стандартов которого мы в свое время страдали, Европа, не делавшая различий между агрессором и жертвой агрессии, наконец, поворачиваются лицом к правде, справедливости, правой стороне, начинают видеть, кто есть кто.

Сила информации. Переход к новому этапу в отношениях медиа и общественности

Хотел бы поделиться мыслями еще по одной актуальной теме, занимающей важное место в политической деятельности Президента Ильхама Алиева, всегда находящейся на повестке дня.

XXI век называют веком информации. Современный период, когда полыхают конфликты и войны, характерен еще и информационной войной. Информация на каждом шагу, всюду демонстрирует свою силу. Исключительное значение в этом контексте имеет точное определение ее места и роли в новом миропорядке с учетом существующих реалий.

Для меня, как журналиста, около 50 лет работающего в печати, непосредственного свидетеля царивших в сфере СМИ в различные времена противоречий, взлетов и падений, эта тема, естественно, наиболее близка. Основы медиа политики в Азербайджане были заложены в период независимости, а до этого - великим лидером Гейдаром Алиевым. Я лично на примере АЗЕРТАДЖ являюсь свидетелем того, какое значение этот гениальный человек придавал печати, информации. Я поделился воспоминаниями об этом на 100-летнем юбилее агентства.

Конечно, времена различны, мир и его неотъемлемая часть - ИКТ меняются с головокружительной скоростью. Силу воздействия информации мы наиболее отчетливо увидели на собственном опыте - в ходе Отечественной войны. Волей Президента Ильхама Алиева двери Азербайджана настежь были открыты для мировых медиа: около 30 интервью зарубежным СМИ за 44 дня! Это - феномен, уникальное событие в мировой истории. Влиятельные, обладающие весьма широкой аудиторией иностранные телеканалы, новостные агентства, газеты стремились к беседе с Президентом Азербайджана. Среди них были и предвзятые, недружественные СМИ, репортеры. Однако наш Президент во всех случаях выходил к камере и микрофону, ценил каждый шанс для доведения правды до по возможности большего числа зрителей и читателей. Благодаря находчивости, глубоким знаниям, высокому интеллекту ему удавалось сразу же завоевать аудиторию, терпеливо и выдержанно доводить правду о конфликте и Карабахе. В своих интервью Ильхам Алиев выступал не только как глава государства, Верховный главнокомандующий, но и как историк, стратег, конфликтолог, направлял миру месседжи на понятном ему языке.

Результат налицо. Мир постепенно стал понимать, где, на чьей стороне правда и справедливость. Ложь, мифы, которые армяне десятилетиями выдумывали и внедряли в умы, таяли на глазах, как мыльные пузыри. Во всяком случае, международное сообщество, страны мира, не воспринимающие войну (за исключением нескольких проармянских стран), оправдывали Азербайджан, либо занимали нейтральную позицию. Таким образом, железный кулак Азербайджана становился крепче, а разоблаченная Армения постепенно оказывалась в одиночестве. Без преувеличения можно сказать, что это преимущество в информационной войне стало одним из основных факторов, обусловивших карабахскую Победу, сыграло в нашей Победе отнюдь не меньшую роль, чем оружие и сражающаяся армия.

В поствоенный период в информационной среде Азербайджана господствует своего рода дух обновления. В отношении к медиа, в контактах с ними наблюдается потепление. Конечно, направляет это первое лицо страны - Президент Ильхам Алиев. Сюда же можно отнести и благодарность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой представителям СМИ за успех, активную деятельность медиа во время войны.

В последнее время мы являемся свидетелями эффективных, регулярных шагов, направленных на определение места и роли СМИ в нашем обновляющимся обществе, модернизации медиа страны. Важным документом, направленным на достижение именно этих целей, является также Указ Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике" от 12 января 2021 года. Тем самым был дан старт процессу коренных реформ, предусматривающих модернизацию азербайджанских медиа в соответствии с принципами деятельности, определенными глобальной информационной средой, широкое применение передовых технологий, отслеживание ведущих трендов и большее использование возможностей, созданных инновационной эволюцией, сочетающей в себе другие важные условия, стимулирование деятельности служащей объективному и профессиональному информированию общества. В Азербайджане был открыт путь к формированию СМИ, отвечающих мировым стандартам. Более гибко применяя новые тренды в области информации, наши медиа стали еще стремительнее интегрироваться в глобальное информационное пространство.

Создание в этом контексте юридического лица публичного права "Агентство развития медиа" и принятие Закона "О медиа" могут быть расценены как знаменательное событие в истории печати страны. Благодаря принятию данного закона мы переходим к новому этапу, характеризующемуся регулированием отношений между обществом и СМИ, государством и медиа в соответствии с велением времени, более цивилизованными нормами.

Мысль, высказанная Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с журналистами в январе этого года, характерна с точки зрения выражения его позиции, связанной с развитием медиа, их функцией общественного контроля: "Могу сказать, что порой я узнаю о негативных фактах от вас, слышу это от вас, и сразу же следует реакция... Поэтому государственные чиновники должны знать, что контроль за их работой осуществляет не только Администрация Президента, но и общественность, представители медиа".

В то же время внимание и забота нашего Президента об АЗЕРТАДЖ - первом национальном новостном агентстве, занимающем важное место в азербайджанской печати, можно считать вниманием, проявляемым о медиа страны в целом.

В первые дни нынешнего года офис нашего агентства переехал в новое здание, построенное на основании Распоряжения Президента. В этом красивом здании, отвечающем современным стандартам, созданы необходимые условия работы для 225 наших сотрудников. В распоряжение коллектива переданы самые современные технологии. Президент Ильхам Алиев в ходе ознакомления со зданием высоко оценил созданные здесь условия.

Ильхам Алиев является главой государства, открытым для прессы, журналистов. История знает многочисленные примеры тому (самым ярким из них, естественно, являются многочисленные интервью во время Отечественной войны). Что касается последнего времени, то наш Президент встретился с корреспондентами телеканалов и ответил на их вопросы, дал два интервью АЗЕРТАДЖ.

Если добавить к этому постоянно расширяющиеся границы свободы слова и печати, то частично будет дополнена современная позитивная картина нашей национальной прессы. Этот свободный, прозрачный, отвечающий европейским стандартам мир печати является результатом политической воли нашего Президента, проявлением его желания видеть Азербайджан как зрелое информационное общество.

ХХХ

Мудрая и прагматичная политика Президента Ильхама Алиева, военно-политическим путем положившего конец тридцатилетней оккупации, в максимальной степени защитившего свою страну и народ от влияния глобального кризиса и рисков, пользующегося высоким авторитетом в регионе и мире, постоянно ведет Азербайджан вперед. Последние четыре года нашей истории особенно знаменательны в этом отношении. Быстрыми и своевременными дипломатическими ходами Ильхам Алиев может направить течение событий в приемлемое русло. Эта политика, нацеленная именно на будущее, обусловливает путь успеха и позволяет с еще большим оптимизмом смотреть в завтрашний день нашей страны.

Аслан Асланов

председатель Правления АЗЕРТАДЖ,

вице-президент OANA