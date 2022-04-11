Бесполезная встреча: армянская попытка воскресить "труп" МГ ОБСЕ

Автор: Акпер Гасанов

Я вчера, идя по дороге из супермаркета домой, встретился с постоянно "временно безработным" парнем с соседнего двора. В ходе короткой, "без галстуков", встречи нами был обсужден широкий комплекс вопросов. Среди таковых: продолжающиеся с десяток лет поиски моим собеседником работы с зарплатой от 1500 манатов в месяц (жизнь дорогая, а ее прожить надо так, чтобы не было мучительно больно), взгляд обладателя диплома о незаконченном среднем образовании на пути завершения российско-украинской войны, сетования "мяхля ушагы" на отсутствие постоянной женской ласки.

Внезапно появившийся коллега по дискуссии провел параллель между первым и третьим пунктом нашей беседы. Мог бы, впрочем, связать и третий со вторым. Обошлось. А завершилось скоротечное общение традиционной просьбой с его стороны одолжить определенное количество манатов (сколько не жалко, когда я тебя еще увижу?!). Мы обменялись улыбками, ибо оба прекрасно понимали, что и новая встреча будет сопровождаться такой же повесткой.

К чему я все это рассказал? К тому, что 11 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян. Придавая абсолютно пустому и бесполезному событию налет значимости и даже таинственности, Унанян обещал сообщить подробности встречи позже.

Нет, я не думаю, что в ходе этого рандеву были слышны сетования на отсутствие женской ласки или просьбы одолжить определенную сумму. В конце концов, Арарат Мирзоян и Брис Рокфей выросли не только в разных дворах, но и в разных странах. Другое дело, что практическая польза да и ценность информации об их рандеву вряд ли намного выше сообщения о моей внезапной встрече с "мяхля ушагы".

Потому, что нет в реальности никакой Минской группы ОБСЕ. "Я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Минской группы, поскольку наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны - это их выбор", -заявил недавно глава МИД РФ Сергей Лавров.

Человеку, носящему имя горы, расположенной на территории Турции, это заявление конечно же известно. Скорее всего, знаком с ним и мсье Брис. Но им обоим нужно изображать хорошую мину при плохой игре и демонстрировать, что можно воскресить "труп". Хотя бы попытаться это сделать, самим фактом рассказа о встрече, какой бы она бесполезной не была. К тому же, премьер-министр РА Никол Пашинян давеча утверждал, что "как и в прошлом, так и сейчас армянская сторона считает существенным вовлечение Минской группы ОБСЕ".

Пашинян снова, в который уже раз, примитивно солгал своему народу. Солгал после того, как в Брюсселе состоялись переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля.По итогам которых не упоминались ни "Нагорный Карабах", ни Минская группа ОБСЕ.

Напомню, что первая трехсторонняя встреча в таком формате состоялась 14 декабря 2021 года. Так вот и по ее итогам не было никакого упоминания ни про "Нагорный Карабах", ни про МГ ОБСЕ. И об этом который уже день кричит вся армянская общественность, включая тамошнюю оппозицию. К примеру, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"Формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха фактически не существует", грустно констатировал он на передаче "TALK TIME". С аналогичными же выводами выступают ныне в РА все, кому не лень. И на этом фоне особо забавно выглядит попытка придать значимости встрече Арарата Мирзояна с Брисом Рокфеем.

Допускаю, что пресс-секретарь МИД РА, являющийся однофамильцем устроителя теракта в армянском парламенте, попытается высосать из пальца "сенсацию". Но в реальности все очень банально. Встретились избитый некогда толпой недовольных армян глава МИД страны-лузера региона и дипломат, мнение которого никому не интересно. Фактически, французский сопредседатель МГ ОБСЕ является безработным. Не таким, как мой "мяхля ушагы", но тут уже дело в деталях.