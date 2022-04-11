https://news.day.az/politics/1452318.html ЕС поддерживает прямые контакты и взаимодействие между Азербайджаном и Арменией
ЕС поддерживает прямые контакты и взаимодействие между Азербайджаном и Арменией
ЕС поддерживает прямые контакты и взаимодействие между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
"Важное событие после встречи в Брюсселе на прошлой неделе. ЕС поддерживает прямые контакты и взаимодействие", - написал он в ответ на публикацию главы МИД Азербайджана о телефонном разговоре с армянским коллегой.
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