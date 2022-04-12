Милли Меджлис обсуждает вопрос освобождения Эльмана Рустамова от занимаемой должности

12 апреля началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, депутаты обсудят на нем шесть вопросов:

- проект постановления Милли Меджлиса об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка;

- проект постановления Милли Меджлиса о назначении Талеха Кязимова на должность члена правления Центрального банка;

- законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях сил специального назначения "Кавказский орел";

- законопроект "О продовольственной безопасности" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).