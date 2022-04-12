Определен график заседаний комитетов Милли Меджлиса в Шуше

Определен график заседаний комитетов Милли Меджлиса (парламент) в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента 12 апреля.

По ее словам, график заседаний будет предоставлен председателям парламентских комитетов.

Она также сообщила, что заседания парламентских комитетов проводятся в Шуше с апреля.

По словам спикера, два комитета Милли Меджлиса уже провели заседания в Шуше.

Гафарова подчеркнула, что проведение заседаний парламентских комитетов в Шуше является вкладом Милли Меджлиса в объявленный в Азербайджане "Год города Шуша".